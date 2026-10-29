La Orquesta presenta un concierto sinfónico en la Semana del Folklore
Organismos Artísticos del Sur ofrecerá una nueva función bajo la dirección de la maestra invitada Alicia Pouzo
En el marco de la Semana del Folklore en Bahía Blanca, el viernes 30 a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170), la Orquesta Sinfónica Provincial brindará un concierto sinfónico dedicado íntegramente a la música argentina.
Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El programa estará bajo la dirección de la maestra invitada Alicia Pouzo y contará con la participación especial de Mauro Ciavattini en quena.
Maestra invitada Alicia Pouzo
El repertorio incluirá la “Obertura del Primer concierto en La Mayor” de Alberto Williams; tres obras para quena y orquesta de cuerda de Jorge Cumbo: “La vuelta de los tachos”, “Pintándome el alma” y “Huaynot” ; y las obras ganadoras del 3er Concurso Marta Lambertini: “17:40” de Ana Gamboa, “Cuando hablamos con los muertos” de Faustina Sagasti y “Fábulas del desierto” de Rocío Burgos Gómez.
Las entradas podrán adquirirse en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.
Acerca del programa
La Obertura del primer concierto en La Mayor de Alberto Williams dará inicio a la función evocando las raíces académicas de la música argentina. Las tres obras de Jorge Cumbo (“La vuelta de los tachos”, “Pintándome el alma” y “Huaynot”) proponen un emotivo recorrido por nuestro folklore Las composiciones de Ana Gamboa (“17:40”), Faustina Sagasti (“Cuando hablamos con los muertos”) y Rocío Burgos Gómez (“Fábulas del desierto”), ganadoras del 3er Concurso Marta Lambertini, reflejan la vitalidad y diversidad de las nuevas creadoras argentinas.