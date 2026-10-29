La Orquesta presenta un concierto sinfónico en la Semana del Folklore

En el marco de la Semana del Folklore en Bahía Blanca, el viernes 30 a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170), la Orquesta Sinfónica Provincial brindará un concierto sinfónico dedicado íntegramente a la música argentina.

Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El programa estará bajo la dirección de la maestra invitada Alicia Pouzo y contará con la participación especial de Mauro Ciavattini en quena.

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Maestra invitada Alicia Pouzo

El repertorio incluirá la “Obertura del Primer concierto en La Mayor” de Alberto Williams; tres obras para quena y orquesta de cuerda de Jorge Cumbo: “La vuelta de los tachos”, “Pintándome el alma” y “Huaynot” ; y las obras ganadoras del 3er Concurso Marta Lambertini: “17:40” de Ana Gamboa, “Cuando hablamos con los muertos” de Faustina Sagasti y “Fábulas del desierto” de Rocío Burgos Gómez.

Las entradas podrán adquirirse en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.

Acerca del programa

La Obertura del primer concierto en La Mayor de Alberto Williams dará inicio a la función evocando las raíces académicas de la música argentina. Las tres obras de Jorge Cumbo (“La vuelta de los tachos”, “Pintándome el alma” y “Huaynot”) proponen un emotivo recorrido por nuestro folklore Las composiciones de Ana Gamboa (“17:40”), Faustina Sagasti (“Cuando hablamos con los muertos”) y Rocío Burgos Gómez (“Fábulas del desierto”), ganadoras del 3er Concurso Marta Lambertini, reflejan la vitalidad y diversidad de las nuevas creadoras argentinas.