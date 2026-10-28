Marina Castillo regresa a Bahía con “Cruza, a flor de piel”, una obra sobre las marcas de la vida

Marina Castillo volverá a Bahía Blanca con “Cruza, a flor de piel”, su nuevo unipersonal escrito junto a Guido Zappacosta y bajo la dirección de Guadalupe Bervih.

La obra propone una mirada íntima sobre las marcas que deja la vida y los vínculos entre el cuerpo, las experiencias personales y la historia familiar. A través de María, su protagonista, el relato invita a reflexionar sobre aquello que se hereda, los síntomas que aparecen y las huellas que cada persona lleva consigo.

“Todos tenemos un síntoma y María no es la excepción”, plantea la sinopsis del espectáculo, que presenta a la piel como una especie de mapa donde se inscriben las historias que atraviesan a una persona.

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¿Cuántas marcas pueden llevarse en la piel? ¿Es posible heredar un síntoma en el linaje de las mujeres de una familia? ¿Se puede dejar atrás aquello que forma parte de la propia historia? Esos interrogantes atraviesan una propuesta teatral que busca explorar la identidad y la posibilidad de comprenderse a uno mismo.

La presentación será el sábado 14 de noviembre, con funciones a las 19 y a las 21, en la sala del Teatro Varietté, ubicada en Villarino 214.

Las entradas se pueden reservar por WhatsApp al 2914257372.