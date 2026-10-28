Sarah Snook vuelve a HBO con una miniserie inspirada en “Los pájaros” de Alfred Hitchcock

La actriz Sarah Snook vuelve a HBO como protagonista y productora ejecutiva de la nueva miniserie "Los pájaros", una adaptación del relato de Daphne du Maurier y de la película de Alfred Hitchcock de 1963 basada en el libro.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la plataforma adoptó el proyecto y se encuentra en proceso de desarrollo. El episodio piloto está a cargo del director Tom Spezialy —quien estuvo detrás de films como Watchmen, The Leftovers, Blade Runner 2099—, mientras que David Heyman —detrás de Harry Potter y Heyday Television— está a cargo de la producción.

La nueva versión del clásico de Hitchcock promete no ser una copia literal, sino una reinvención moderna y visceral del libro de Daphne du Maurier.

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En esta adaptación, Snook se pondrá en la piel de Myra Massey, una madre que enfrenta un conflicto de custodia de su hija, vuelve a su pueblo con ella e investiga la desaparición de una amiga. La trama transcurre al mismo tiempo que suceden ataques mortales e inexplicables de aves que comienzan a cruzarse con los crímenes.

"Con un asesino suelto y amenazas personales en aumento, lucha por proteger a su hija de una nueva y aterradora amenaza: feroces y mortales ataques de aves inexplicablemente vinculados al crimen", indica la descripción de la serie.

Este nuevo proyecto marca el regreso de la actriz a HBO, tras haber sido galardonada con un Emmy por su interpretación como Shiv Roman en Succession y nominada al Emmy por All Her Fault de Peacock. Además, ganó un premio Tony por la obra teatral The Picture of Dorian Gray y el premio AACTA por la película Memoir of a Snail. (NA)