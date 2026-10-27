Telefe eliminó una escena de “Los Simpson” que mencionaba las Malvinas

La señal televisiva Telefe eliminó una escena de hace 32 años en “Los Simpson” en el capítulo “El heredero de Burns” (1994), de la serie animada sobre la usurpación ilegal de Reino Unido en las Islas Malvinas.

La censura de la señal sucedió el último sábado cuando era emitido el decimoctavo capítulo perteneciente a la quinta temporada de la popular serie animada estadounidense.

En el episodio, el personaje Montgomery Burns busca un heredero y elige finalmente a Bart, a quien prácticamente secuestra para obligarlo a vivir en su lujosa mansión; a quien para intentar conquistarlo y llevarlo lejos de su familia, el multimillonario de Springfield contrata al payaso Krusty, quien aparece por sorpresa con una pizza y explica que en la televisión difunden un viejo capítulo para justificar su ausencia en vivo.

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En la televisión se muestra un programa repetido en el que el payaso anuncia que “tomaron las Islas Malvinas”, en referencia al conflicto bélico de 1982.

“Niños, no se alarmen, pero tomaron las islas Malvinas, que quedan cerca de la costa de Argentina”, dijo Krusty.

La eliminación de este extracto sobre Malvinas despertó el enojo de los televidentes argentinos, adeptos a “Los Simpson”.

El corte del episodio se da en el contexto actual de tensión entre Argentina y Reino Unido por el anuncio de sanciones económicas, además de la intervención de Estados Unidos. (NA)