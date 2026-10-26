La Provincia autorizó un aumento en los aranceles de los colegios privados: a cuánto se van las cuotas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un incremento de hasta el 3% en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal para el mes de noviembre, al que se sumará otro 3% en diciembre.

La medida fue informada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPA) tras las gestiones realizadas ante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, como consecuencia de los acuerdos salariales alcanzados en la administración provincial.

Los nuevos topes máximos mensuales establecidos para noviembre y diciembre de 2026 se diferencian según el nivel educativo y el porcentaje de subvención estatal que percibe cada establecimiento.

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Los establecimientos con 100% de aporte estatal tendrán en noviembre un tope de $39.210 para nivel inicial, mientras que para primario será de $43.230 y para secundario de $49.850 para escuelas técnicas, agrarias y de arte, y $56.490 para nivel superior.

En diciembre pasarán a $40.380, $44.520, $51.340 y $58.180, respectivamente.

Los establecimientos con 40% de aporte estatal marcarán un tope para noviembre de $177.340 para nivel inicial y primario, $230.450 para secundaria, $263.740 para escuelas técnicas, agrarias y de arte, y $225.100 para nivel superior.

Mientras que para diciembre se ubicarán en $182.660, $237.360, $271.650 y $231.850, respectivamente.

Desde AIEPA, su secretario ejecutivo, Martín Zurita, advirtió que los nuevos valores no permiten recuperar la totalidad de los mayores costos que afrontan las instituciones. Según las estimaciones de la entidad, los importes que quedan sin compensar equivalen aproximadamente al 25% de los ingresos de una cuota mensual.

Entre los principales puntos de conflicto señalados por las autoridades institucionales se encuentran el financiamiento con recursos propios y las demoras en las autorizaciones, que obligan a los colegios a cubrir los incrementos salariales por adelantado, ya que las subas en las cuotas se habilitan con posterioridad a su aplicación en paritarias.

Las instituciones no tienen la facultad de aplicar cargos retroactivos para recuperar los montos absorbidos durante los meses previos a la actualización arancelaria.

La entidad expresó profunda preocupación por los meses de enero y febrero de 2027, periodo en el cual los establecimientos deben afrontar compromisos salariales sin contar con ingresos por cuotas ni con la posibilidad de aplicar aumentos a cuenta en el arancel de diciembre, advirtiendo sobre un proceso de desfinanciación sostenida del sector.