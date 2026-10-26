Legislatura: proponen declarar el refinamiento de petróleo como actividad estratégica en la PBA

La Legislatura bonaerense procura declarar el refinamiento de petróleo como actividad estratégica para la provincia y reconocer a las refinerías y plantas de procesamiento de hidrocarburos como infraestructura crítica, en el caso de prosperar un proyecto de ley presentado por el jefe del bloque de senadores del PJ, Sergio Berni.

El territorio provincial concentra las principales refinerías de la Argentina, entre ellas el Complejo Industrial La Plata de YPF, las instalaciones de Raízen-Shell en Dock Sud, Axion en

Campana y las ubicadas en Bahía Blanca.

Según los fundamentos de la iniciativa, las refinerías bonaerenses procesan más del 70% del total nacional, lo que refleja su importancia estratégica para el abastecimiento de combustibles, la generación de empleo y la actividad productiva.

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En cuanto a las medidas propuestas, el proyecto establece que las refinerías, sus ductos, terminales de almacenamiento y sistemas de control sean considerados infraestructura crítica, debido a las consecuencias que podría generar cualquier interrupción de su funcionamiento sobre la economía y la seguridad de la población.

Para garantizar su protección, la iniciativa contempla la implementación de planes integrales de seguridad, protocolos de prevención, sistemas de vigilancia y ciberseguridad, evaluaciones periódicas de riesgos y mecanismos de respuesta ante emergencias.

Asimismo, prevé la coordinación de acciones entre las autoridades provinciales y nacionales, las fuerzas de seguridad y los municipios involucrados.

Por otra parte, la iniciativa prevé que las inversiones vinculadas a esta actividad puedan acceder a los beneficios del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, establecido por la Ley 15.510, siempre que cumplan con los requisitos previstos.

La medida apunta a promover la modernización y ampliación de la capacidad de refinación, fortalecer la producción y generar empleo calificado.