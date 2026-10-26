Milei salió al balcón con sus ministros e hizo un “six seven”: qué significa ese gesto tendencia en redes

El presidente Javier Milei salió al balcon este lunes acompañado de gran parte de su Gabinete y protagonizó una curiosa escena junto a las delegaciones de estudiantes que recorrían Plaza de Mayo.

Escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios de sus ministros, el mandatario realizó un gesto popularizado por niños y adolescentes denominado "six seven" que implica mover las palmas hacia arriba, de forma alternativa.

El saludo se dio en la previa a la reunión de equipo de este lunes tras el triunfo de tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, quien se impuso por casi cuatro millones de votos por sobre el candidato de derecha, Flávio Bolsonaro.

El mandatario llegó a las 9.15 a la sede gubernamental para recibir al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap, antes del encuentro con sus funcionarios, que comenzó a las 10.

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Qué signfica el "six seven"

El “six seven” (también escrito 6-7 o 67) no tiene un significado fijo: funciona como muletilla, grito o chiste interno, y suele aparecer sin relación con el contexto.

Nació de Doot Doot (6 7), una canción del rapero estadounidense Skrilla, y despegó cuando usuarios de TikTok lo sumaron a videos con jugadas del basquetbolista LaMelo Ball, base de los Charlotte Hornets de la NBA, que mide 2,01 metros (6 pies y 7 pulgadas). El propio Skrilla dijo que el término nunca tuvo un sentido concreto.

Sin embargo, la moda terminó de masificarse con el video de un niño en un partido de básquet juvenil que hacía el movimiento alternado con las manos mientras gritaba los números.

Desde entonces se multiplicó en redes, escuelas, hasta cuentas oficiales de equipos de la NBA y ahora el balcón de la Casa Rosada. En Argentina, el gesto también se asoció a “farmear aura”, otra expresión viral de las redes que significa acumular carisma, presencia o seguridad como si fueran “puntos de estilo”.