Estudiantes se prepara para latir al ritmo de Luceros
La banda bahiense se presentará el Sábado 7 de Noviembre en el estadio Osvaldo Casanova. A pocos días del show, la expectativa crece por un recital que combinará los clásicos de siempre con las canciones de su nuevo disco, “El mundo en dos”. Las entradas están disponibles en TicketBahia.com
Luceros acaba de presentar “El mundo en dos”, su sexto álbum de estudio, que incorpora diez canciones inéditas a su repertorio. El material fue producido por Álvaro Villagra, reconocido productor e ingeniero de sonido ganador de un Grammy por su trabajo con Santana.
La presentación en Estudiantes será una oportunidad para encontrarse con esta nueva etapa musical de la banda, sin dejar de lado esas canciones que, con el paso de los años, se convirtieron en parte de la historia del rock bahiense.
Con más de dos décadas de trayectoria y una conexión muy particular con su público, Luceros prepara una nueva noche de rock, emoción y reencuentro, de esas que sus seguidores saben disfrutar de principio a fin.
La cita será el Sábado 7 de Noviembre desde las 21 horas en el estadio Osvaldo Casanova del Club Estudiantes (Santa Fe 51).
Las entradas continúan disponibles a través de TicketBahia.com