Quiénes son los nuevos actores confirmados para la serie de Harry Potter en HBO

La plataforma de HBO confirmó una nueva lista de actores que participarán en la nueva y esperada serie de Harry Potter, inspirada en los libros de J.K. Rowling, con estreno programado para el próximo 25 de diciembre.

La primera temporada está basada en el primer libro, "Harry Potter y la piedra filosofal", y consta de ocho capítulos de más de una hora cada uno. Está previsto que la serie abarque 7 temporadas en total, una por cada libro de la saga.

De acuerdo con la información que trascendió, la plataforma optará por un lanzamiento semanal; el viernes será el día elegido.

Quiénes son los actores nuevos y qué roles interpretarán

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Además del elenco principal previamente confirmado, encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger y Alastair Stout en el rol de Ron Weasley, la plataforma anunció a otros actores que participarán de la saga.

Según trascendió, Jasper Talbot se suma a la primera parte de la producción en el rol de James Potter, mientras que Hannah Chinn interpretará a Lily Potter. Por su parte, Harry Gilby se pondrá en la piel de Charlie Weasley; ellos interpretarán a los padres del protagonista.

El resto de los actores son John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Luke Thallon (profesor Quirrell) y Paul Whitehouse (Argus Filch). (NA)