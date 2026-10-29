Habló el sindicalista baleado: "En mi gremio no hay internas"

"En mi gremio no hay internas, para nada, desde hace poco se está firmando un convenio de 15 años de dragado y se va a tomar gente local y todos los días tengo 10/15 compañeros buscando trabajo y va a haber trabajo para un montón de compañeros".

Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento de nuestra ciudad, dio su versión de los hechos que lo tuvieron por víctima ayer a la mañana, cuando un hombre encapuchado lo baleó en una pierna mientras salía de su casa, en Pedro Pico al 1.500.

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"No tengo problemas (en el gremio). Fui elegido este año nuevamente, fue única lista y no tuve oposición. Me quise retirar y los mismos compañeros me dijeron que me quedara 4 años más, para que les enseñe antes de dejar. Además, soy de ir al diálogo siempre, no soy agresivo", remarcó Pérez.

El hecho, según quedó registrado por las cámaras de su vivienda, se registró minutos antes de las 9, cuando el sindicalista de 68 años sacaba el auto de su garaje y se disponía a cerrar una reja.

"Algo dijo pero no le pude entender"

"Salía para el gremio y vi que una moto se paró en la vereda, vi que la quiso parar y no la podía dejar parada y la dejó en el piso, pero pensé que se le había roto la moto o iba a hablar por el celular. Después vi que extrajo de la cintura un revólver y le digo "qué hacés hijo de puta...", relató.

El atacante, con su rostro cubierto, "algo dijo pero no le pude entender. Me disparó, dio media vuelta y se fue".

La bala dio en el costado de una rodilla, con orificios de entrada y salida, con lo cual en principio zafó de la cirugía.

"Tengo que curar la herida dos veces al día, pero fui a ver un médico particular, para tener más seguridad y me dijo que no me había tocado ningún tendón ni nervio, pero sí están afectados los músculos porque, al ingresar la bala, te quema, sentís como un ardor", explicó.

Pérez informó que con algunos otros gremios puede tener alguna discusión puntual, "pero algo normal; tenemos buena relación".

Sobre un posible intento de robo, algo que está virtualmente descartado por los investigadores, el sindicalista respondió: "No me manoteó la billetera o bien se asustó porque lo puteé dos veces".