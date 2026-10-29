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Hallaron el celular de Nancy Godoy y se realiza la autopsia

A la par, se desarrolla un paro nacional docente y jornada de duelo, sumado a una nueva marcha en Esquina.

La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy

El celular de Nancy Godoy, la docente que fue hallada muerta en la provincia de Corrientes, fue encontrado y se harán las pericias correspondientes, mientras que este jueves comenzó la autopsia en el Instituto Médico Forense de la capital.

De acuerdo a la información difundida, el teléfono de la docente fue encontrado dentro del bolso secuestrado en las inmediaciones de donde se halló el cuerpo semisumergido en un potrero.

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El dispositivo ya fue recepcionado por las autoridades y se espera que sea peritado con el objetivo de obtener información relevante del caso.

Mientras avanza este análisis, se anunció que este jueves por la mañana comenzó la autopsia en el Instituto Médico Forense de la capital de Corrientes, cuyo resultado será de suma importancia para develar qué pasó.

A la par de que se desarrollan ambas diligencias, se lleva a cabo un paro nacional docente y jornada de duelo, sumado a una nueva marcha en Esquina en la que participan familiares, vecinos, amigos y colegas. (NA)

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