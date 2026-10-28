Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural que había desaparecido en Corrientes

El cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes, fue encontrado este miércoles, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

La Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza, por lo que se realizaron las pericias pertinentes con el objetivo de obtener información de relevancia para la investigación.

Por el caso, están detenidos Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva sin plazo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio. (NA)