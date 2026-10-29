Los médicos lideran el ranking de confianza y los políticos están entre los más cuestionados

En una sociedad atravesada por la desconfianza en las instituciones, los médicos conservan un lugar de privilegio en la consideración de los argentinos. Apenas el 11 % desconfía de ellos, una cifra que contrasta con el 67 % que cuestiona a los ministros y funcionarios de Gobierno.

La diferencia surge del Índice de Confiabilidad Global 2026 de Ipsos, una encuesta realizada entre el 19 de junio y el 3 de julio, con la participación de 23.537 personas en 31 países. El relevamiento midió la percepción sobre distintas profesiones y dejó una conclusión clara: mientras los trabajadores de la salud y la educación mantienen una imagen favorable, la dirigencia política concentra buena parte de los cuestionamientos.

Después de los médicos, los científicos y los docentes son quienes generan menos desconfianza en Argentina, con el 13 % y el 15 %, respectivamente. En el otro extremo aparecen los políticos, con el 58 %, y los funcionarios públicos, que alcanzan el porcentaje más alto del ranking.

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Entre ambos extremos se ubican profesiones con niveles de desconfianza considerablemente mayores. Los abogados registran un 41 %, los líderes empresariales un 42 % y los presentadores de noticias de televisión un 43 %. La lista continúa con los banqueros (44 %), la policía (46 %) y los periodistas (48 %). Los jueces llegan al 53 %, mientras que los influencers alcanzan el 56 %.

La distancia entre los médicos y los funcionarios de Gobierno es de 56 puntos porcentuales, una brecha que expone el contraste entre la valoración de una profesión vinculada al cuidado de la salud y la percepción de quienes ocupan cargos de poder.

La buena consideración de los médicos también se observa a escala internacional. En el promedio de los 31 países analizados, el 58 % de los encuestados los considera confiables. Los científicos aparecen en segundo lugar, con el 57 %, seguidos por los profesores, con el 53 %. En Argentina, además, el porcentaje de personas que desconfía de los profesionales de la medicina es particularmente bajo.

El estudio, sin embargo, no indaga en las razones de esa percepción ni permite determinar si responde a las experiencias de atención, al reconocimiento de la formación profesional o al papel social que desempeñan los médicos. Tampoco implica que la actividad esté exenta de cuestionamientos, en un contexto sanitario atravesado por desigualdades de acceso, diferencias entre subsistemas y controversias por el cobro de copagos, entre otros problemas.

En paralelo, una revisión Cochrane reciente advirtió que las interacciones promocionales entre médicos y compañías farmacéuticas probablemente se asocian con prácticas de prescripción menos apropiadas, una mayor cantidad de medicamentos recetados y costos más elevados. Se trata de un señalamiento sobre determinadas prácticas profesionales que convive con la valoración general que refleja la encuesta.

Más allá de las diferencias entre ocupaciones, el informe ubicó a Argentina en el puesto 25 entre los 31 países relevados, con un índice neto de confianza de -12 puntos. Este indicador surge de restar las respuestas negativas de las positivas, por lo que un resultado inferior a cero significa que la desconfianza supera a la confianza en el balance general de las profesiones evaluadas.

El panorama regional tampoco es favorable: todos los países latinoamericanos incluidos en la medición obtuvieron índices netos negativos. Chile y Perú registraron -13 puntos, mientras que Polonia y Rumania llegaron a -17. En contraste, India encabezó la clasificación con +20 puntos, seguida por Malasia (+16) y Tailandia (+15).

El relevamiento también mostró una diferencia entre la percepción de las instituciones y la de los propios ciudadanos. En Argentina, el 46 % considera confiables a los hombres y mujeres comunes, mientras que solo el 15 % desconfía de ellos. Ese resultado ubica al país entre los que muestran mayor confianza en la gente común, detrás de India, con el 53 %, y en niveles similares a los de México. (Clarín)