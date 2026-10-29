Según el Municipio, hay una "enorme necesidad y un gran problema habitacional" en Bahía Blanca

El director municipal de la Agencia de Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Hábitat de Bahía Blanca, Diego Palomo, sostuvo que la gran cantidad de inscriptos que ya tiene el programa de Apoyo Habitacional, en apenas 48 horas desde su puesta en marcha, refleja la magnitud de la problemática que existe en la ciudad.

En declaraciones a Noticias en Compañía, que se emite por LU2, el funcionario destacó que la iniciativa permitirá dar respuesta a 156 familias mediante la incorporación de lotes con servicios y escritura, destinados a quienes buscan acceder a su primera vivienda.

“Es un programa que forma parte de un conjunto de políticas que busca dar solución al enorme problema del acceso a la vivienda, que se ha agudizado en los últimos años, haciendo que sea imposible para las familias el soñar con la casa propia o incluso sostener alquileres”, expresó.

Palomo explicó que la medida forma parte de una estrategia integral que incluye el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, las políticas de la Subsecretaría de Hábitat y la ordenanza impositiva orientada a desincentivar la existencia de terrenos ociosos.

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“Es una medida que va en línea con la política general de esta gestión municipal, que se articula con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, las políticas que impulsamos desde la Subsecretaría de Hábitat, la ordenanza impositiva que busca desincentivar los terrenos ociosos en la ciudad, entre otras”, señaló.

Además, destacó el impacto que la iniciativa puede tener en los barrios donde se desarrollará.

“Estamos hablando de 156 terrenos baldíos que se transforman en viviendas familiares, desarrollando el entorno urbano, construyendo ciudad y ciudadanía, y fomentando también la actividad comercial en el sector”, afirmó.

Además, hizo hincapié en la necesidad de planificar el crecimiento de la ciudad con medidas que puedan sostenerse en el tiempo, especialmente frente a las dificultades económicas y las catástrofes que atravesó Bahía Blanca.

Diego Palomo

“La situación económica y las catástrofes que hemos atravesado nos invitan a pensar a la ciudad hacia adelante, dejando políticas públicas concretas, programas, decretos plausibles de ser evaluados y repensados en el futuro”, sostuvo.

Por último, Palomo remarcó la importancia de involucrar a los vecinos en las políticas públicas para que puedan desarrollar sus propios proyectos con mayor autonomía.

“Buscamos que la ciudadanía no sea receptora pasiva de las políticas públicas, sino que pueda involucrarse y sea protagonista, que tenga herramientas para desarrollarse sin depender de un Municipio -dijo-. Esta medida tiene la potencia de una política que vino para quedarse”.

De qué se trata

Días atrás, la comuna presentó el Programa de Apoyo Habitacional, que adjudicará 156 lotes con servicios instalados y cordón cuneta en Villa Serra, Villa Talleres e Ingeniero White.

La iniciativa cuenta con una inversión provincial de 1.700 millones de pesos.

Estos terrenos están pensados para la construcción de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. El Municipio dispone de estos terrenos con los servicios públicos ya instalados y las familias deberán edificar una vez que hayan pasado por un período adjudicatorio previo con requisitos necesarios para el mismo.

Serán 27 lotes en Villa Serra, 93 en Villa Talleres y 36 en Ingeniero White.