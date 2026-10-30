Grupo Dietrich inauguró en Bahía su primer concesionario exclusivo de camiones y buses Volkswagen

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Grupo Dietrich inauguró anoche en Bahía Blanca su primer concesionario exclusivo de Camiones y Buses Volkswagen, una inversión con la que amplía su presencia en la ciudad e incorpora nuevas soluciones de movilidad para el transporte de cargas, las empresas y los clientes particulares.

El establecimiento está ubicado en Jorge Newbery 2610 -pegado a la Autovía Juan Pablo II- y cuenta con una superficie cubierta de 1.850 metros cuadrados y un predio de 10.000 metros cuadrados descubiertos.

El complejo fue diseñado para integrar la exhibición y comercialización de vehículos pesados con los servicios de mantenimiento y posventa, concentrando en un mismo lugar las distintas necesidades de los clientes.

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El showroom tiene capacidad para exhibir cuatro camiones y dispone de un sector destinado a la atención posventa. La infraestructura busca facilitar el acceso de transportistas y empresas de la región, con una propuesta que abarca desde la adquisición de las unidades hasta su mantenimiento y asistencia técnica.

La apertura representa la incorporación de una nueva unidad de negocios para Grupo Dietrich y completa su representación de las cuatro marcas de Volkswagen Group en Bahía Blanca, que son Volkswagen Autos, Audi, Ducati y Volkswagen Camiones y Buses.

El acto contó con la presencia del CEO de la compañía, Hernán Dietrich; el intendente bahiense Federico Susbielles; Martín Massimino, director comercial de Volkswagen Group Argentina y Pablo Princich, gerente general de Volkswagen Camiones y Buses Argentina, además de autoridades de la automotriz, empresarios, clientes y representantes del sector del transporte.

Durante su discurso, Hernán Dietrich destacó la importancia de la apertura y el vínculo que la compañía mantiene con Bahía Blanca desde hace casi dos décadas.

“Estamos muy orgullosos de seguir sumando elementos a nuestra solución de movilidad, además de los autos. Bahía Blanca es una plaza clave para nosotros, y dar este paso hacia el segmento de utilitarios con Camiones y Buses VW nos permite acompañar a nuestros clientes en todas sus necesidades de transporte, tanto personales como productivas”, expresó.

El empresario recordó los primeros pasos de la compañía en la ciudad y señaló que la nueva concesionaria forma parte de una estrategia de crecimiento y desarrollo regional que se viene construyendo junto con los mismos accionistas con los que el grupo se expandió en Bahía Blanca.

“Es un orgullo para nosotros, empresa y familia, poder representar las cuatro marcas del grupo Volkswagen desde Bahía Blanca”, subrayó.

También puso el foco en el potencial productivo y logístico de la región, particularmente por la actividad del puerto y el movimiento del transporte de cargas. En ese sentido, afirmó que la nueva inversión busca acompañar el crecimiento de la ciudad y fortalecer el ecosistema de soluciones de movilidad de la compañía.

Al referirse a las características del nuevo establecimiento, Hernán destacó especialmente el diseño del arquitecto Ariel Bartolini y la magnitud de la obra, y resaltó "que lograron construir uno de los mejores concesionarios integrales de camiones del país”.

También remarcó que, por sus dimensiones, infraestructura y características constructivas, es difícil encontrar instalaciones de un nivel similar, incluso en otros lugares del mundo "que tuve oportunidad de conocer".

El CEO de la compañía puso especial énfasis en que el edificio fue pensado para responder a las particularidades de Bahía Blanca, especialmente a las condiciones de viento de la región.

Además, destacó que la obra se concretó con una fuerte participación de proveedores locales, quienes realizaron los trabajos en los plazos previstos.

“Agradecido porque se cumplió no solo en tiempo, sino en forma, con algo que creo que es realmente único en el país”, puntualizó.

El primer camión Meteor ya tiene comprador

Uno de los anuncios destacados de la inauguración fue la concreción de la primera operación comercial del nuevo concesionario. Se trata de un camión Volkswagen Meteor adquirido por Arévalo Pack, una empresa de la región.

Dietrich destacó la satisfacción que representa haber concretado la venta a una firma local y señaló que la operación se realizó mediante una línea de financiación del Banco Santander, recientemente lanzada junto con Volkswagen.

El hecho marcó el comienzo de la actividad comercial de la nueva unidad de negocios y anticipa, según resaltó Hernán Dietrich, el objetivo de atender la demanda de transportistas, empresas logísticas y sectores productivos de Bahía Blanca y su zona de influencia.

Desde Volkswagen Argentina también resaltaron la incorporación del grupo empresario a la red de Camiones y Buses.

Martín Massimino destacó la trayectoria de Grupo Dietrich, su experiencia empresarial y su capacidad para desarrollar equipos profesionales, ampliar las unidades de negocio y fortalecer los servicios de posventa.

El directivo explicó que, al evaluar nuevos inversores, la automotriz considera especialmente la experiencia, el compromiso con el desarrollo de los equipos de trabajo, la diversificación comercial y la atención al cliente.

"La relación con Grupo Dietrich reúne esas condiciones y representa una alianza con perspectivas de continuidad y crecimiento", dijo.

Por su parte, Pablo Princich puso el acento en la importancia de contar con una infraestructura adecuada para acompañar a los transportistas durante toda la vida útil de los vehículos.

El directivo destacó la reciente presentación de una nueva gama de productos de Volkswagen Camiones y Buses, con unidades que van desde las 9 hasta las 75 toneladas, incluyendo configuraciones para bitrenes.

También remarcó que los vehículos están desarrollados para responder a las condiciones de operación del mercado argentino, teniendo en cuenta los combustibles, los caminos, las temperaturas y las diferentes geografías del país.

“Ofrecer un camión no es solamente ofrecer ese vehículo, sino también garantizar el apoyo necesario para que la carga pueda llegar desde acá hasta cualquier parte de nuestro extenso país”, reveló.

También consideró fundamental el papel de la red comercial para garantizar disponibilidad de repuestos, mantenimiento y costos operativos competitivos.

Durante la ceremonia también se proyectó un mensaje de Roberto Cortés, presidente y CEO de Volkswagen Camiones y Buses (VWCO) en Brasil, quien felicitó a Grupo Dietrich por la apertura y destacó la importancia estratégica de Argentina para la compañía.

Recordó que Volkswagen Camiones y Buses comenzó sus operaciones en Brasil hace 45 años y llegó al mercado argentino en 1998. Además, mencionó la línea de montaje instalada en Córdoba desde 2024, donde, según indicó, ya se fabricaron más de 2.500 camiones y buses.

Susbielles destacó el impacto en el desarrollo logístico

El intendente Federico Susbielles valoró la continuidad de las inversiones de Grupo Dietrich en Bahía Blanca y consideró que la nueva concesionaria jerarquiza el sector logístico de la ciudad.

“Quien invierte 20 años en la ciudad y apuesta por el crecimiento y el desarrollo de Bahía Blanca ya es parte de la ciudad, así lo sentimos nosotros. Es una inversión importante para la generación de empleo y el movimiento económico", resaltó Susbielles, quien expresó sus expectativas de que la ciudad atraviese un ciclo expansivo de inversiones durante las próximas décadas.

En jefe comunal también vinculó el crecimiento de ese sector con los proyectos de infraestructura vial, entre ellos la reactivación de la obra del Cholo y la finalización del anillo de circunvalación, iniciativas que permitirían mejorar la conectividad y consolidar el perfil logístico de la zona.

"Bahía Blanca tendrá una transformación importante en los próximos diez años y las empresas que se instalan anticipadamente en sectores estratégicos pueden obtener ventajas competitivas", señaló.

Por su parte, Marcelo Motta, director de Productos para Mercados Internacionales de Volkswagen Camiones y Buses Brasil, destacó el valor estratégico de Bahía Blanca por su ubicación y las inversiones que se proyectan en la región.

“Bahía Blanca está en un área estratégica por las inversiones que están llegando. Esa lectura también es importante al momento de definir nuestro portafolio de productos”, señaló.

Además, anticipó que en los próximos meses llegarán nuevos modelos al mercado argentino y manifestó sus expectativas de crecimiento para la marca en el país.

“Estamos en un momento muy especial, porque llega una nueva generación de productos, tenemos una nueva estructura de equipo en Argentina y un concesionario como Dietrich, con un nivel realmente alto de soporte a los clientes. Todo eso va a permitir un salto fuerte en nuestra participación de mercado”, afirmó.

Una nueva etapa para el grupo

También hubo un momento emotivo durante la inauguración con la proyección de un mensaje grabado de Guillermo “Willy” Dietrich, quien no pudo estar presente en Bahía Blanca. El empresario felicitó a la familia y al equipo por la apertura de la nueva concesionaria y agradeció especialmente a Volkswagen por la relación de confianza y trabajo que mantienen desde 1980.

Además, reconoció el compromiso de los directivos y profesionales que llevaron adelante el proyecto, encabezado por su hijo Hernán.

Willy Dietrich también tuvo palabras de agradecimiento para Bahía Blanca y sus habitantes, al recordar que hace casi 20 años la ciudad recibió a la empresa familiar y le permitió desarrollar su actividad. En ese sentido, destacó especialmente a Iván (Prozorovich), socio del grupo en la región, y valoró el vínculo construido con la comunidad bahiense a lo largo de estas dos décadas.

En el cierre, el empresario, que acababa de cumplir 82 años, definió la incorporación de Camiones y Buses Volkswagen como un nuevo capítulo en la historia de la compañía.

“Como regalo de cumpleaños, seguimos en la movilidad con esta hermosa unidad de negocio de grandes ruedas”, expresó, antes de transmitir sus deseos de crecimiento para la empresa y para la Argentina.

Con más de 60 años de trayectoria, Grupo Dietrich desarrolla distintas actividades vinculadas con la movilidad, entre ellas la comercialización de vehículos nuevos y usados, el alquiler de autos, los seguros, el blindaje vehicular y las soluciones tecnológicas para la gestión de flotas y la carga de vehículos eléctricos.

Una vez finalizado el acto formal y los discursos, los invitados compartieron un cóctel de celebración en las nuevas instalaciones, junto a directivos de Grupo Dietrich, autoridades de Volkswagen, empresarios, clientes y representantes de la comunidad bahiense.

El nuevo concesionario amplía esa propuesta hacia el transporte pesado y fortalece la presencia de la compañía en el mercado local, con una oferta destinada tanto a clientes particulares como a empresas y sectores productivos.