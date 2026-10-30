En el cumpleaños 66 de Maradona, de Diego para Diego: “Gracias por haber jugado al fútbol”

Diego Maradona, leyenda de la Selección Argentina de fútbol, cumpliría hoy 66 años. Si hablamos de recuerdos que representen la identidad y su legado en el país, viene a la mente el hecho de que fue el único jugador de fútbol argentino que tuvo su propio programa de TV, conducido por él mismo, en el que dejó increíbles joyas audiovisuales, como el momento en que se entrevistó y afirmó haberse arrepentido de "no haber podido dar el cien por cien en el fútbol".

El astro argentino tuvo historias y vivencias innumerables. Una de las tantas cosas que transitó fue ser el conductor de "La Noche del 10", un ciclo que significó el gran regreso mediático de Diego tras superar problemas graves de salud, mostrándolo en una faceta carismática, ágil y de enorme alcance popular. Además, combinaba entrevistas mano a mano, números musicales en vivo, juegos de destreza con la pelota (como el famoso cabeceo "Fútbol-tenis" o "La mancha gol"), humoristas y tribuna con público masivo. La edición comenzó en agosto de 2005 y finalizó en noviembre de ese mismo año, alcanzando un total de 13 programas, que se emitían los lunes.

En la entrevista, en la que se grabaron las preguntas y respuestas por separado para juntarlas con un efecto audiovisual, Maradona no evitó tocar ningún tema: habló sobre el consumo de drogas, de su relación con Claudia Villafañe, una de las productoras del programa, y sus dos hijas, Dalma y Gianinna; también, sobre su vida junto al fútbol.

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"Gracias por haber jugado al fútbol", dijo el Diego conductor en un momento.

Esta es la entrevista completa, de Diego a Diego: