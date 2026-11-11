Cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto y la confirmación en el cierre del calendario

El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 tendrá libre este fin de semana, tras el Gran Premio de Brasil del pasado domingo.

La acción en la Máxima, de la que participa el argentino Franco Colapinto, regresará el jueves 19 con el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos.

La actividad en el circuito callejero y correspondiente a la fecha 21 del Campeonato Mundial será la oportunidad para que el pilarense vuelva a sumar puntos, tras el 13° puesto conseguido en Interlagos.

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El cronograma en Las Vegas será el siguiente:

Jueves 19 de noviembre

- Prácticas libres 1: 21.30hs

Viernes 20 de noviembre

- Prácticas libres 2: 01.00hs

- Prácticas libres 3: 21.30hs

Sábado 21 de noviembre

- Clasificación: 01.00hs

Domingo 22 de noviembre

- Carrera: 01.00hs

*Todo confirmado

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) comunicó que la temporada 2026 de la Fórmula 1 será en Qatar y Abu Dhabi, a pesar de las dudas que generó el presente en Medio Oriente y los planes que se evaluaron para cambiar el calendario.

Tras el Gran Premio de Las Vegas, el campeonato tiene previsto disputar la penúltima cita en Qatar, durante el fin de semana del 27 al 29 de noviembre, antes de trasladarse a Abu Dhabi, donde la actividad está programada entre el 4 y el 6 de diciembre en Yas Marina, que será otra vez el escenario de la última carrera del año.