LBB Bronce: para Caza y Pesca Huracán Médanos hoy puede ser un gran día

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Caza y Pesca está más cerca que nunca del objetivo de ascender y para lograrlo hoy mismo deberá ganarle a Pellegrini, en el cuarto juego de la serie final -al mejor de cinco- correspondiente al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

El partido se juega en el Osvaldo Casanova, donde eligieron hacer de locales los medanenses, comenzando a las 21, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Sam Inglera.

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Hasta el momento, la serie comenzó con victoria de "El Caza", de visitante, 61 a 56 y Pelle respondió en el mismo estadio de hoy, 77-75 (70-70). Manteniendo la tendencia, nuevamente Caza y Pesca venció de visita, con una gran remontada en el final (12-1), para imponerse 63 a 62.

Para el partido de hoy, los dirigidos por Gabriel Asnes están completos, mientras que el equipo que orienta Juan Sergio Palumbo no tiene a Juan Ignacio Castro, con tendinitis en una rodilla.

De ser necesario un quinto juego, el mismo se jugará el domingo en Altense.

Hasta el momento, en los diez enfrentamientos entre ambos, los medanenses ganaron seis.

El perdedor de esta serie tendrá otra posibilidad de ascenso, cruzando en la promoción ante Espora (penúltimo de la LBB Plata), en serie al mejor de cinco.

Historial

Llevan diez partidos disputados en la temporada:

Ganador Cancha

Pellegrini: 77-31 Pellegrini (fase regular)

Caza y Pesca: 72-69 Altense (final primer tramo)

Pellegrini: 83-79 (68-68) Estudiantes (final primer tramo)

Pellegrini: Altense: 88-63 Altense (final primer tramo)

Caza y Pesca: 71-69 Estudiantes (final primer tramo)

Caza y Pesca: 86-62 Altense (final primer tramo)

Caza y Pesca: 74-69 Caza y Pesca (fase regular)

Caza y Pesca: 61-56 en Altense (final segundo tramo)

Pellegrini: 77-75 (70-70) en Estudiantes (final segundo tramo)

Caza y Pesca: 63-62 en Altense (final segundo tramo)