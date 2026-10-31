Final de la LBB Bronce: Caza y Pesca Huracán Médanos festejó el primero en Punta Alta

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Recuperándose de una desventaja máxima de 12 puntos (46-34) y con dos muy buenos cierres en el tercer cuarto (11-0) y en el último (14-4), Caza y Pesca Huracán Médanos derrotó esta noche a Pellegrini, en calidad de visitante, 61 a 56.

De esta manera se adelantó 1-0 en la serie final -al mejor de cinco- correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

El partido se disputó en cancha de Altense, donde los medanenses también habían ganado en primer partido y en el quinto de la final del primer tramo.

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La revancha será el próximo miércoles, en Estudiantes.

Caza y Pesca logró salir del pozo de -12, con triple de Juan Cruz Redivo, dos de Tobías Martz y doble de Herman Banegas.

Pelle había anotado 6-17 en triples en la primera mitad y terminó con 7-32 (1-15 en el complemento), mientras que la visita llevaba 1-9 en el primer tiempo y cerró con 7-23 (6-14 en el segundo tiempo).

En la visita, Juan Cruz Redivo fue el principal anotador, con 18 puntos (4-7 en triples) y hubo dos jugadores a gran nivel, como Agustín Solomon, con 16 puntos (0-6 en t3, 4-9 en t2 y 8-11 en t1), más 11 rebotes, 5 asistencias y 5 recuperos, más Herman Banegas, con 17 recobres, más 8 puntos (4-4 en t2).

Los puntaltenses tuvieron a Gastón Chaves con 9 puntos (2-5 en t3, 1-4 en t2 y 1-2 en t1), más 11 rebotes, mientras que Iván Gómez Lepez fue el goleador, con 20 puntos (3-14 en triples, 4-8 en dobles y 3-6 en t1).

Pellegrini (56): A. Bianco (7), I. Gómez Lepez (20), G. Chaves (9), A. Godeas (4), Andrés Almirón (6), fi; J.I. Castro (3), F. Starc (5), L. Cataffi, M. Barrera (2) y S. Frayssinet. DT: Juan Sergio Palumbo.

Caza y Pesca Huracán Médanos (61): A. Solomon (16), N. Sánchez (5), F. Perrín, J.C. Redivo (18), H. Banegas (8), fi; B. Bobb, T. Martz (6), B. López, M. Nievas (6) y B. Meschini (2). DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Pellegrini, 19-14; 34-26 y 46-45.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Caza y Pesca, 1-0.