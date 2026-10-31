El “Lobo” fue demasiado mansito y Olimpo clasificó apostando a una bola: ¡Negro el 8!

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Sin brillar y sin alteraciones en el rendimiento futbolístico que demuestren que algo cambió de un tiempo a esta parte, pero con la clasificación asegurada, y eso es lo más importante de cara al objetivo final y a la hora de equilibrar lo físico con lo mental después de dos viajes largos en una semana (Formosa y Entre Ríos).

Dicho esto, en el día de Halloween, el partido fue espantoso y Olimpo lo ganó en la única situación clara de gol que, forzando y exprimiendo sus propias limitaciones en ofensiva, pudo generar en el arco de enfrente: Coacci lanzó el centro desde la izquierda y el “Negro” Amarilla, entrando por el segundo palo y de arremetida, chocó la pelota que, obediente, se fue sola al fondo de la red.

En su regreso a la localía, Olimpo se despegó la resina de viejos lamentos, enderezó el torso y activó alarmas para no dejar jugar a su rival, aunque una vez más despilfarró el prestigio de equipo bien armado y con potencial jerárquico.

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Sin Braian Guille de movida (fue expulsado en la ida, ingresó en el entretiempo y fue silbado y abucheado por los hinchas), Olimpo ganó y nada más: 1-0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay en el cotejo de vuelta (fue 0-0 allá) y pasaporte a los cuartos de final de la Reválida del torneo Federal A.

Partamos de la base de que la ventaja deportiva le correspondía al de Bahía, que hizo consonancia con ese punto estratégico entendiendo que no debía hacer locuras porque la obligación por tener que salir a buscar el gol y la victoria era del conjunto visitante.

Aunque eso no ocurrió nunca, solo hubo una reacción, fría y casi desconsiderada, cuando quedó en desventaja. Gimnasia jamás rompió el cascarón, su orden táctico y el cuidado por no cometer errores se convirtieron en especulaciones y durante todo el encuentro deamabuló lejos de Giest.

En el primer tiempo tuvo el “partido ahí” mientras el dueño de casa pecaba de ansioso, era impreciso hasta en los pases a medio metro y se repetía en pelotazos que exasperaban hasta ese simpatizante que jamás había reaccionado en el año.

Era un partido “partido”, y vale el juego de palabras. El visitante se sacó la pelota de encima y la pregunta, antes del descanso, fue: ¿en qué momento va a reaccionar?, porque necesitaba ganar para clasificar.

Eso no sucedió y Olimpo intentó despertar de su letargo con algunos tiros a los palos imperfectos. El primero fue de Ramírez a los 16 minutos del complemento. En ese momento, si se jugaba sin los arcos, era lo mismo.

A los 26 llegó el gol y con los cambios los de Mungo quedaron parados con un 4-2-3-1, bastante retrasado en su campo y dejándole la responsabilidad a un rival que se inmoló con una idea que no lo condujo a nada. Más de una vez, sus futbolistas manifestaron: “Con haber llegado hasta acá estamos hechos”. Y sí, eso se notó a simple vista.

Guille no demostró nada y el aurinegro le dejó partido el corazón al hincha. Si, tal cual, porque muchos prefirieron dejar el estadio Carminatti raudamente sin quedarse a festejar. No están conformes, a Olimpo le cuesta cada vez más crear y sostener una postura ofensiva y hoy pasó porque, en definitiva, el “Lobo” fue un simple gatito.

Peor buehhh, llegó acuartos y, si mañana no sucede nada raro y los resultados respetan la lógica que todos creen. el rival es Kimberley, con ventaja deportiva para la Mungoneta.

La síntesis

Olimpo 1 (4-1-3-2)

Geist 5

Bellone 5

Moiraghi 6

Ferreyra (c) 6

Lapetina 6

STANCATO 7

Amarilla 6

D. Ramírez 5

Coacci 5

Ibarra 4

F. González 5

DT: Carlos Mungo

Gimnasia CDU (5-1-3-1)

Rébora 5

Casares 3

Palladino 5

F. Laumann 7

Rocca 4

Olagüe 5

Amltamrino 6

Bogado 6

Favre 5

Germanier 5

Vila 4

DT: Martín Pinilla

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Amarilla (O), a los 26m.

Cambios. 45m. Guille (4) por Ibarra y Olivera (5) por F. González, 72m. S. Fernández por Ramírez, 78m. A. Hernández por Coacci y 79m. Hertel por Stancato, en Olimpo; 72m. Baltoré (5) por Rocca, 78m. A. García por Casares y 82m. Lebus por Bogado y Márquez por Vila, en Gimnsia.

Amonestados. Ferreyra (45m.), en Olimpo; Altamirano (12m.) y Laumann (50m.), en Gimnasia.

Arbitro. Jorge Etem (7)

Cancha. Olimpo (8).