Reválida: Olimpo venció a Gimnasia (Concepción del Uruguay) y Villa Mitre perdió 3-0 ante Douglas Haig

Olimpo venció esta noche a Gimnasia de Concepción del Uruguay, por la revancha de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, que más temprano tuvo la eliminación de Villa Mitre (ver abajo).

El equipo bahiense se impuso por 1 a 0, con gol de Cristian Amarilla, a los 71 minutos, y avanzó de fase.

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El aurinegro se presentó en el Roberto Carminatti, donde dirigió Jorge Artemio.



Tras el empate 0 a 0 en Entre Ríos, al equipo bahiense le alcanzaba con otra igualdad para avanzar.

De momento, Olimpo cruzaría con Kimberley de Mar del Plata en la siguiente instancia, definiendo nuevamente como local y con ventaja deportiva.

Prensa Villa Mitre

Esta tarde, además, Villa Mitre quedó eliminado tras perder ante Douglas Haig como visitante.

El tricolor cayó por 3 a 0 en Pergamino, donde dirigió Leandro Sosa Abrile, y se despidió de la competencia tras ceder en la llave por 3 a 1.

Los goles de la victoria del rojinegro los anotaron Martín Schlotthauer, a los 5 minutos, y Jonathan Palacio, a los 82, y Marcos Giménez, a los 86m.

La Villa venía de ganar la ida por 1 a 0, con gol de Santos Bacigalupe (de penal).

Por lo que necesitaba al menos un empate para avanzar de fase.

El equipo bahiense esta tarde formó con Juan Pablo Mazza; Diego Avit, Jerónimo Almada, Bacigalupe, Marco Pinto; Marcos Escobar, Matías Aguirre, Nicolás Cavagnero, Leonel Monti; Maximiliano Tunessi y Tomás Ibarra.

Luego desde el banco ingresaron Carlos Battigelli, Santiago Gómez, Víctor Ayala, Gonzalo Córdoba y Rubén Tarasco.

*El resto

En el otro partido de la tarde, Kimberley y Argentino de Monte Maíz igualaron 1 a 1 en Mar del Plata, donde dirigió Diego Novelli.

El albiverde avanzó por la ventaja deportiva, luego del 0 a 0 en la ida.

El gol de los marplatenses lo hizo Santiago Castillo, a los 43 minutos, y para los cordobeses anotó Gabriel Sarmiento, a los 77.

Mientras que en Formosa Sol de América estuvo cerca de revertir la serie y venció a Juventud Antonia de Salta por 2 a 0, tras caer en la ida por 3 a 0.

Los goles de los formoseños los hicieron Agustín Villasanti, a los 47 minutos, y Javier Sosa, a los 57.

Además mañana, Alvarado (triunfó 1 a 0 en la ida) y Sportivo Las Parejas se medirán en Mar del Plata, desde las 11,30, con arbitraje de Marcos Liuzzi.

Por último, a las 19.15, Atenas de Río Cuarto y Sarmiento de La Banda (se impuso como local por 3 a 0) cruzarán en Córdoba con Enzo Gutiérrez como árbitro.

Por otra parte, Gimnasia de Chivilcoy avanzó de fase tras la eliminación de Boca Unidos, luego de que el partido de ida se suspendiera por una bomba de estruendo que afectó a los jugadores visitantes.

*Cómo sigue

Luego de esta etapa, los siete equipos clasificados más el perdedor de la final de la Zona Campeonato armarán las llaves de cuartos de final.

Ahí y hasta el final se mantendrán los cruces de eliminación directa, con partido y revancha y ventaja deportiva para el mejor clasificado.

Los dos que ya esperan en cuartos son Cipolletti, Gimnasia de Chivilcoy, Douglas Haig, Olimpo y Juventud Antoniana.