Boca Unidos, eliminado de la Reválida: más probabilidades para un posible cruce Olimpo-Villa Mitre

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior confirmó la dura sanción hacia Boca Unidos, dándole por perdida su llave ante Gimnasia de Chivilcoy, por los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

La misma se determinó tras el partido de ida, disputado en Corrientes, suspendido a los 39 minutos del primer tiempo luego de que cayera una bomba de estruendo que afectó a los jugadores visitantes (ver abajo).

A raíz de la continuidad del juego (estaba 0 a 0), el cual dirigía el árbitro Fernando Rekers, el Tribunal también le aplicó una multa económica (100 entradas generales durante 3 fechas) y la clausura de su estadio por 3 partidos al equipo correntino.

Además, Gimnasia de Chivilcoy avanzó directamente a los cuartos de final, convirtiéndose junto con Cipolletti (bajó de la Zona Campeonato tras perder la final ante San Martín de Formosa) en los primeros clasificados entre los 8 equipos que buscarán el segundo ascenso.

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*¿Y los de Bahía?

Si bien esta sanción no afecta directamente a los equipos de nuestra ciudad, sí puede ser clave pensando en el futuro de ambos.

Es que en caso de que Olimpo y Villa Mitre avancen de fase (a los dos les alcanza con empatar sus llaves ante Gimnasia de Concepción y Douglas Haig, respectivamente), existe la posibilidad de que se enfrenten en cuartos de final.

Para que esto suceda, una de las posibilidades -y las más factible- es que clasifiquen Alvarado (ganó la ida como visitante ante Sportivo Las Parejas por 1 a 0 y tiene ventaja deportiva) y que continúen en carrera solamente dos de estos tres equipos: Boca Unidos (recientemente eliminado), Sarmiento de La Banda (ganó la ida 3 a 0 ante Atenas de Río Cuarto, de local) y Juventud Antoniana de Salta (en la ida se impuso 3 a 0 como local ante Sol de América de Formosa).

La otra posibilidad para que haya clásico bahiense es que Las Parejas de vuelta la serie ante Alvarado y avancen todos los equipos que tienen ventaja deportiva, menos -lógicamente- Villa Mitre.

*La resolución completa

*El comunicado de Boca Unidos