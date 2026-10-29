A poco de iniciada la competencia, hay un jugador bahiense menos en la Liga Argentina

El tirador Federico Elías dejó de pertenecer al plantel de Quilmes, que participa en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución marplatense, la decisión de finalizar el vínculo contractual fue de común acuerdo-

El motivo, textualmente del comunicado "responde a la reaparición de una lesión antigua (espalda) que ha condicionado su desempeño deportivo y la continuidad de su participación en el equipo".

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"Desde nuestra institución -amplía el mismo- agradecemos a Federico por su profesionalismo, compromiso y predisposición durante su paso por el club, y le deseamos una pronta recuperación y el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos".

El escolta, de 27 años, había llegado al cervecero como primera ficha mayor, bajando de la Liga Nacional, tras jugar en su última temporada 32 partidos, con un promedio de 13 minutos y 5,8 puntos (36% de dobles y 33% de tiros de tres puntos).

En Quilmes, Elías jugó los 4 partidos de la temporada, promediando 13 minutos, prácticamente sin mover sus estadísticas.

El tricolor ganó un partido en cuatro presentaciones.

Vuelta a la Liga

En tanto, San Martín (Corrientes) anunció el regreso del entrenador Diego Vadell como entrenador principal del equipo de Liga Nacional, en reemplazo de Gabriel Revidatti y tras el interinato temporal de Carlos Miño.

Vadell se desempeñó como asistente técnico durante la temporada 2012/13. Posteriormente, en junio de 2019, asumió como entrenador principal del plantel de Liga Nacional, cargo que ocupó durante cuatro temporadas consecutivas hasta 2023.

Durante ese ciclo, condujo al rojinegro a las semifinales de la Liga Nacional en las temporadas 2020/21 y 2021/22. Además, llevó al equipo a disputar la final del Súper 20 2021/22 y la final de la Liga Sudamericana 2022/23.