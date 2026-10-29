Cómo cambiarían las fechas y definiciones del fútbol argentino con la llegada del Papa

El fútbol argentino está obligado a reprogramar la etapa de definición de las distintas categorías a causa de un hecho novedoso: la visita del Papa León XIV.

El Sumo Pontífice estará en territorio nacional del 8 al 11 de noviembre, por lo que la AFA trabaja en la modificación del organigrama de encuentros.

La razón principal es que APREVIDE no brindará servicio entre el jueves 5 y el miércoles 11 del próximo mes, por lo que la actividad correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura se llevaría a cabo entre el miércoles 4 y el viernes 6.

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Este jueves 29 quedaría definido y oficializado el calendario, en el que se tendrán en cuenta las horas reglamentarias de descanso. La fecha estipulada para el inicio de los playoffs no se modificará, con una ventana FIFA de selecciones a la vuelta de la esquina.

En la Primera Nacional, el comienzo del Reducido y la final por el primer ascenso se correrá una semana y se disputará el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. En tanto, La definición por el segundo boleto a primera quedó fijada para el sábado 19 de diciembre.

La Primera B y la Primera C también sufrirán modificaciones y las etapas de reducidos comenzarán una semana más tarde de lo previsto originalmente.

Los cruces de la fecha 16 en Primera

Estos son todos los enfrentamientos previstos para la jornada:

-Gimnasia de Mendoza vs Independiente Rivadavia.

-Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Lanús.

-San Lorenzo vs Platense.

-Unión vs Vélez.

-Instituto vs Newell’s.

-Talleres vs Estudiantes de La Plata.

-Independiente vs Deportivo Riestra.

-Boca Juniors vs Defensa y Justicia.

-Banfield vs Atlético Tucumán.

-Argentinos Juniors vs Huracán.

-Tigre vs Sarmiento.

-Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto.

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Belgrano.

-Barracas Central vs Racing Club.

-Aldosivi vs River Plate.