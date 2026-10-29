Carlos Tévez confirmó la presencia de Lionel Messi y Riquelme para su despedida

El exfutbolista Carlos Tévez confirmó la presencia del excapitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y del actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, como invitados exclusivos a su partido de despedida del fútbol, que será el próximo 20 de diciembre en la Bombonera.

En diálogo con Rio Ferdinand, histórico defensor del fútbol inglés y antiguo compañero de "Carlitos" en su etapa en el Manchester United, le extendió la invitación a su amigo, que en ese momento le dio el "sí", y brindó detalles sobre la asistencia de Messi y Riquelme al encuentro, en el que se enfrentarán dos equipos: Boca contra los amigos de Tévez.

En ellos podrían alinearse figuras mundiales que alguna vez compartieron cancha con el oriundo del barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como "Fuerte Apache"; entre ellas, el astro portugués Cristiano Ronaldo, cuya asistencia aún falta ratificar.

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Invitados confirmados

Entre ellos estarán uno de los goleadores históricos de la Selección argentina, Gabriel Batistuta; de su etapa en Juventus, el arquero italiano Gianluigi Buffon y el chileno Arturo Vidal; de su estadía en Manchester United, el arquero neerlandés Edwin van der Sar, su amigo francés Patrice Evra y Rio Ferdinand.

Por su parte, del otro lado de la vereda, en el City y en el conjunto nacional, Sergio "Kun" Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban "Cuchu" Cambiasso, Lionel Messi y Juan Román Riquelme. También se sumarán históricos de Boca, como el actual técnico de Platense y máximo goleador del "Xeneize", Martín Palermo, Nicolás Burdisso y Sebastián Battaglia.

Tévez tendría pensado que Roberto Mancini y Carlos Bianchi sean los entrenadores de los equipos de Boca y de Los amigos de Carlitos.

A menos de dos meses del encuentro, que se disputará el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, se espera la confirmación de Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, "Pocho" Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney, entre muchos otros.

Por otro lado, aunque no está confirmado, el evento contaría con la presencia del piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, Franco Colapinto, y del extenista Juan Martín del Potro.

Incluso se espera la asistencia de sus cantantes favoritos y hoy amigos, como La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, quienes brindarían un show durante el evento, que llevará el nombre "De alcanzapelotas a leyenda".