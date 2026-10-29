Se aprobó por amplia mayoría el nuevo formato de la Liga Profesional

La Liga Profesional del fútbol argentino tendrá un nuevo formato a partir de 2027, con 30 equipos y Apertura y Clausura como el actual, pero en un formato sin zonas que permitiría el enfrentamiento de 'todos contra todos' a disputarse durante todo el año.

La moción se aprobó tras una votación entre dirigentes y por amplia mayoría: River fue el único en votar en contra.

Los detalles sobre cómo se desarrollará la próxima temporada se definirán este jueves en una reunión entre dirigentes de los 30 clubes de Primera en las oficinas de Puerto Madero, pero el sistema de disputa contempla los siguientes cambios:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

+ Los 30 equipos enfrentarían a todos sus rivales, y jugarían una fecha extra de clásicos o emparejamientos.

+ Se terminaría la división entre Zona A y B, pero se mantendrían el Apertura y el Clausura con playoffs.

+ En la fecha 15 se haría un corte y los mejores 16 de la tabla conformarían el cuadro por el título del Apertura. Lo mismo en la fecha 30, por el Clausura.

+ Se mantendría el título de campeón de Liga para el 1° de la tabla anual, que en este caso sí se enfrentaría a los otros 29 equipos.

+ Evalúan la posibilidad de que los octavos y cuartos de final sean ida y vuelta, o que se jueguen a un solo partido en cancha neutral.

En tanto, el reparto de los cupos para las copas internacionales continuaría de la misma forma, con lugar para los campeones de Apertura, Clausura, Liga y Copa Argentina, y los mejores ubicados en la tabla anual.

Aún resta definirse qué pasaría con los descensos y también si serían compensados los dos partidos que se restan. En 2026 cada equipo jugará 32 por los puntos para la tabla anual y los promedios y, de aprobarse esta propuesta, pasarían a ser 30.

Voces y planteos

"Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos. En la mesa se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Por unanimidad de esa moción, salvo River, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino. Planteada esa consulta, se siguió con el tema. Por amplia mayoría, se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene", expresó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, tras el cónclave.

Por su parte, Matías Mariotto -mandatario de Banfield- argumentó: "Lo único que manifestó Villarroel fue la cuestión de que la posición de River es que haya 20 equipos. La verdad, como dice Cristian, se mocionó. Salvo River, por unanimidad la negativa... Tener 30 equipos enaltece el federalismo y las estructuras de los clubes que formamos jugadores, tenemos pensiones, un montón de trabajadores. Esa propuesta quedó antigua para el fútbol argentino". (Fuente: TyC Sports).