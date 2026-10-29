Mitad y mitad: el look de Colapinto antes del inicio del Gran Premio de México

Franco Colapinto llegó hoy al Autódromo Hermanos Rodríguez en la previa del Gran Premio de México, correspondiente al Campeonato Mundial de Fórmula 1, que comenzará a tener actividad mañana viernes.

El piloto de Alpine, arribó con un particular look y una camiseta mitad y mitad: de la Selección local y la argentina.

El pilarense recién verá acción en la Práctica Libre 2, que se pondrá en marcha el viernes a las 19.

Esto se debe a que en el inicio de la tanda de entrenamientos su lugar lo ocupará Gabriele Minì, en cumplimiento del reglamento que exige ceder autos a pilotos debutantes.

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El piloto italiano de 21 años, integrante de la Academia Alpine desde 2023 y cuarto en el campeonato de Fórmula 2, tendrá así su estreno oficial en una sesión de la máxima categoría, tras haber probado previamente el modelo anterior en ensayos privados.

Ya el sábado, la programación continuará a las 14.30 con la Práctica Libre 2 y seguirá a las 18 con la Clasificación.

Mientras que el domingo el Gran Premio se pondrá en marcha a las 17.