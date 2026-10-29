Nahuel Bardella, tan firme como en la cancha: “Bella Vista es el que mejor juega en la Liga del Sur”

Cuando su imagen apareció en pantalla, enseguida se enganchó con el tema que se debatía en la mesa: “Odio el césped sintético, el último partido que jugué en ese piso me lesioné”.

Nahuel Bardella, el regular defensor de Bella Vista, reconoció que el torneo Clausura de la A está más parejo que el Apertura, que Huracán se convirtió en candidato desde el momento en que pudo presentar dos equipos pensando en la doble competencia y que nunca le tocó vivir una definición tan apasionante como la que se va a dar este sábado en la última fecha del segundo campeonato del año.

“Puede pasar de todo, que el equipo que descienda o vaya a la Promoción clasifique a playoffs; en cada uno de los cuatro partidos hay algo en juego”, fue la pintura inicial del polifuncional carhuense, clave en la estructura colectiva del elenco “Gallego”.

--¿Ya digirieron la derrota frente a La Armonía?, porque si ganaban aseguraban la clasificación que todavía no tienen en el bolsillo.

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--La derrota sí, lo que seguimos sin creer fue el gol que nos anularon por posición adelantada en el segundo tiempo (el árbitro de ese compromiso fue Franco Yatzky). La imagen, por suerte, es clara, cuando parte la pelota, hay dos o tres jugadores de La Armonía que habilitan.

“Una lástima, porque ese gol nos hubiese permitido llegar a la jornada de cierre con posibilidades de pelear el 1 (del Clausura) frente a Huracán, justamente al rival que el sábado vamos a enfrentar en nuestra cancha”.

Y fue más allá: "No sé qué once presentará Huracán, pero nosotros vamos con todo, Bella Vista tiene una idea y es, a mi entender, el que mejor juega en la Liga del Sur".

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