Bomba: la escudería Haas bajó al piloto Esteban Ocon del Gran Premio de México

El equipo Haas realizó este sábado un cambio de último momento en su alineación de pilotos: el francés Esteban Ocon no seguirá el resto del fin de semana del Gran Premio de México y será reemplazado por el japonés Ryo Hirakawa.

"El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ryō Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana. Ryō participó en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes, su tercera salida a pista de práctica libre de la temporada conduciendo el VF-26, terminando en el 15º puesto general", indicó la escudería estadounidense-japonesa en un comunicado.

"El piloto japonés formará dupla con su compañero de equipo Ollie Bearman en la práctica final y la clasificación del sábado, y en el gran premio de 71 vueltas del domingo. No se emitirán más declaraciones en este momento", finalizó el comunicado del equipo.

Haas luego agregó que no habrá más comentarios por fuera del comunicado oficial, aunque sí aclaró que la decisión no se debe a una enfermedad de Ocon.

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Piloto veterano

Con 32 años de edad, Ryo Hirakawa se convertirtá en el segundo novato con mayor edad en arrancar un gran premio en la época actual, solo por detrás de lo que realizó André Lotterer con Caterham en Spa 2014.

El piloto japonés se incorporó a Haas en 2025 como reserva tras sus etapas en McLaren y Alpine —impulsado por la alianza técnica entre el equipo estadounidense y Toyota Gazoo Racing. En su primer año realizó cuatro sesiones de FP1 en la temporada, esto mientras competía en el Campeonato Mundial de Resistencia con la marca nipona, con quienes recientemente aseguró el título de constructores en Barcelona.

La situación de Ocon luce similar a la del 2024 cuando no disputó la ronda final de la temporada tras dejar su asiento en Alpine en Qatar tras una relación de cinco años. Jack Doohan tomó su asiento para la carrera final del calendario en Abu Dhabi.

Recordamos que todo esto se da poco después que la escudería anunciara que no continuará Ocón en el equipo, una muy mala costumbre de la Fórmula 1 que permite a las marcas anunciar las no renovaciones aún con la competencia en desarrollo.

Por eso el futuro del segundo asiento en Haas F1 se ha convertido en el foco de atención tras la confirmada salida de Esteban Ocon y el ascenso del líder de la F2, Rafael Camara. Ante las versiones en redes sociales que aseguraban que la renovación de Oliver Bearman para 2027 estaba estancada por una exigencia salarial de 6 millones de euros, el jefe del equipo, Ayao Komatsu, desmintió categóricamente la información calificándola como una absoluta invención orientada a conseguir clics. (Fuente: Motorsport).