Conmebol confirmó los horarios de la final de la Libertadores y Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras se jugará a las 17.30 del sábado 28 de noviembre (a las 19.30 de nuestro país), mientras que la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se disputará a las 19:30 (hora de nuestro país) del sábado 21.

El horario de la final de la Libertadores es el mismo para Argentina, Brasil y Uruguay. Sin embargo, el de la Sudamericana está pensado para que comience a las 17.30 de Barranquilla, Colombia, donde se disputará. Será a las 19.30 de nuestro país.

Ambos partidos tendrán una semana de diferencia, en tanto que la Recopa Sudamericana entre los dos ganadores de las competencias se jugará en el 2027, aún con fechas de los duelos ida y vuelta a confirmar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para Estudiantes, esta semana hubo alivio debido a que el reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo fue desestimado, y no corre peligro la participación del "Pincha" en la final.

Por otro lado, Rodolfo Arruabarrena podría contar con Tomás Aranda y Adam Bareiro en Boca. Los futbolistas se recuperan de sus lesiones desde hace algunos meses y ya podrían tener acción en las semifinales de Copa Argentina ante Banfield, que se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre. (NA).