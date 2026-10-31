Último entrenamiento y clasificación para Colapinto en el Gran Premio de México

Con Franco Colapinto en acción, continúa hoy la actividad del Gran Premio de México, correspondiente a la fecha 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará a las 14.30, con la Práctica Libre 3.

Luego, desde las 18, se pondrá en marcha la Clasificación que definirá los puestos de largada para la carrera final del domingo, que iniciará a las 17.

En los entrenamientos de ayer, el monegasco Charles Leclerc fue el más rápido en ambas tandas, marcando el ritmo con Ferrari.

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Colapinto, en tanto, sólo giro en la segunda sesión ayer, ya que en la primera su auto quedó en manos del debutante Gabriele Mini.

Tras su tanda, el pilarense fue 16° y el italiano terminó 14°.

Pierre Gasly, en tanto, fue 6° y 8° en las primeras prácticas.

*Las posiciones de la PL1

*Las posiciones de la PL2