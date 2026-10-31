Primera División "B": se busca el último pasajero hacia los playoffs

El Pacífico de Mángano o el Comercial de Gatti, uno de los dos va a playoffs. Fotos: Archivo-La Nueva.

Con dos partidos se abre la última fecha del Torneo Clausura de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

Ambos encuentros comenzarán a las 16 y definirán al último equipo clasificado a los playoffs.

El cuarto pasajero será Pacífico de Bahía Blanca o Comercial, que en playoffs se medirá ante Olimpo (1°). El otro cruce confirmado es Tiro Federal (2°)-Rosario Puerto Belgrano (3°).

El Verde, en plena levantada, recibirá a Tiro Federal en el Adolfo Pirola con arbitraje de Lucas De Dios.

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El partido se jugará a puertas cerradas, pese a que la dirigencia del Verde hizo gestiones hasta últimas horas de ayer para lograr levantar la sanción.

Además, el equipo de Ingeniero White visitará a Pacífico de Cabildo, donde no habrá público visitante.

El cotejo en la vecina localidad lo dirigirá Álvaro Richmond.

De momento, Comercial es cuarto con 19 puntos y Pacífico de Bahía Blanca es quinto con 18 unidades.

Si el elenco de Ingeniero White (ganador del Apertura), suma los tres puntos estará en los cruces.

Si empata y no gana Pacífico, también.

Si Comercial pierde y el Verde empata igualarían en puntos, pero la ventaja le corresponde a Pacífico ya que en los duelos del Clausura empataron uno y el otro lo ganó el equipo de Patricio Mángano por 3 a 1.

Lógicamente, en caso de que Comercial pierda y Pacífico gane, clasificará el Verde.

No obstante, en caso de quedar eliminado el elenco dirigido por Martín Gatti esperará al ganador del Clausura para definir al campeón anual, ya que se quedó con el Torneo Apertura.

Si se da esto, se cancela la potencial ejecución de la tabla general, ya que la misma tiene injerencia sólo en caso de que Comercial gane también el Torneo Clausura.

*Sigue mañana

Mañana la fecha se cerrará con dos partidos a las 11, para evitar el horario del Superclásico.

En General Daniel Cerri, Sansinena recibirá a Rosario Puerto Belgrano. Dirigirá Lucas González

Mientras que en el barrio San Martín, se medirán Dublin y Olimpo con arbitraje de Marcelo Montes.

Las tablas

-Clausura:



1°) Olimpo, 30 puntos.

2°) Tiro Federal, 25.

3°) Rosario, 22.

4°) Comercial, 19.

------------------------- Playoffs

5°) Pacífico de Bahía Blanca, 18.

6°) Sansinena, 11.

7°) Pacífico de Cabildo, 10.

8°) Dublin, 4.

-Acumulada:



1°) Tiro Federal, 52; 2°) Rosario, 48; 3°) Comercial y Olimpo, 46; 5°) Sansinena, 32; 6°) Pacífico de Bahía Blanca, 26; 7°) Dublin, 21 y 8°) Pacífico de Cabildo, 18.