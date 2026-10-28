Comercial, con flechita para abajo: “No hicimos un buen Clausura, perdimos juego y nos convirtieron bastante”

Si le gana a Pacífico de Cabildo este sábado, por la última fecha de la fase regular del torneo Clausura de la B, clasificará a los playoffs “remando en dulce de leche”, aunque en Comercial son conscientes que esta segunda parte de la temporada la tiraron por la ventana y se “abandonaron” a la buena de Dios.

“El hecho de haber conseguido el 1 en el Apertura y de asegurar de un lugar en la final del año por ahí nos relajó, no es fácil manejar las emociones y exigir otra vez cuando ya lo diste todo”, fue la reflexión inicial de Martín Gatti, DT del conjunto whitense, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El plantel sintió algunas bajas entre un certamen y el otro, algunas por decisiones de jugadores que decidieron irse del club y otras por lesiones que, en determinados casos, llevaron mucho tiempo de recuperación en futbolistas relevantes y habitualmente titulares.

“No soy de poner excusas, pero surgieron algunos imponderables y el equipo perdió juego e intensidad. No hicimos un buen Clausura, nos convirtieron mucho y hace rato que venimos con la flechita para abajo”, indicó el ex jugador comercialino, que debutó técnicamente al frente del conjunto mayor a principios de este 2026.

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Alabó la campaña de Pacífico de Bahía con un “Por los puntos, por la campaña que viene haciendo, es el Comercial del Apertura”, y se declaró ferviente admirador del fútbol local.

“Los equipos pueden perder jugadores y muchas veces el nivel del campeonato no es lo que todos esperamos, pero lo que nunca va a perder la Liga del Sur es su prestigio; a donde vayas te hablan de nuestro fútbol y de lo difícil que es enfrentar a nuestros representantes en competencias regionales o federales”, amplió el hincha de Racing, que cerró haciendo hincapié en el grado de presión que existe en el mundo verdiamarillo a tan poco de terminar la temporada.

“Comercial es muy grande para andar con chiquitas, acá todos queremos el ascenso, no te lo dicen a cada rato pero sabes que lo piensa del hincha más chico hasta el más grande. Vamos por eso”, se despidió, lamentando que el sábado tienen que jugar “Una final anticipada, necesitamos los tres puntos para avanzar”.

“A esta altura pretendíamos estar más cómodos y ya clasificados, pero es lo que nos toca y debemos ir a Cabildo (el Tifón no juega por nada) sin especulaciones y a tratar de imponernos desde el minuto uno”, enfatizó.

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