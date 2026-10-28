"Cachito" Vigil llega a Bahía con una charla sobre motivación y liderazgo

Sergio “Cachito” Vigil, uno de los entrenadores más reconocidos del hockey argentino, brindará una charla motivacional en Bahía Blanca, en una propuesta organizada por la Asociación Empleados de Comercio.

El encuentro se realizará el sábado 14 de noviembre, a las 10, en el gimnasio de la entidad, ubicado en Rodríguez 60.

La actividad estará centrada en la motivación, el liderazgo y el trabajo en equipo, ejes que marcaron la trayectoria de Vigil en el deporte.

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Vigil alcanzó notoriedad como entrenador de Las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, con el que obtuvo importantes resultados internacionales y contribuyó al crecimiento de la disciplina en el país.

La iniciativa tendrá además un fin solidario, ya que para participar se deberá entregar un alimento no perecedero que será destinado al merendero móvil “Pintando Sonrisas”.

Los interesados podrán inscribirse mediante el código QR incluido en el afiche de difusión de la actividad.