¿Se conocen...? Otra vez vuelven a cruzarse Pellegrini-Caza y Pesca Huracán Médanos

Pellegrini y Caza y Pesca ya jugaron una final. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Pellegrini-Caza y Pesca Huracán Médanos comienzan a transitar otra final de la mano, como sucedió en el primer tramo, esta vez por la serie decisiva de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

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La misma se jugará al mejor de cinco encuentros, comenzando en Altense, a las 21, arbitraje de Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

En tanto, el segundo cotejo será el miércoles, en Estudiantes de nuestra ciudad.

El día atípico para un partido de torneo superior del ámbito de la Asociación Bahiense obedece al adelanto a raíz de la superposición con el partido semifinal de la LBB Plata entre Altense y 9 de Julio, programada para mañana, en el Armando Traini.

Los locales no tienen a Nicolás Themtham (de viaje, quien llegaría para tercer juego), mientras que los visitantes están completos.

Se enfrentaron en siete oportunidades, con cuatro triunfos (incluídos los tres últimos) para los medanenses contra tres de los puntaltenses.

En caso de ganar CyP automáticamente ascenderá, de lo contrario se disputará una final extra, al mejor de tres, con ventaja de localía para Pellegrini.

El que no ascienda directamente, tendrá una segunda posibilidad en la promoción frente al perdedor de la serie por la permanencia de la LBB Plata que disputan La Falda y Espora.

Historial

Ganador Cancha

Pellegrini: 77-31 Pellegrini (fase regular)

Caza y Pesca: 72-69 Altense (final)

Pellegrini: 83-79 (68-68) Estudiantes (final)

Pellegrini: Altense: 88-63 Altense (final)

Caza y Pesca: 71-69 Estudiantes (final)

Caza y Pesca: 86-62 Altense (final)

Caza y Pesca: 74-69 Caza y Pesca (fase regular)