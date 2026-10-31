Se aferra a la ilusión: Argentino visita a San Ignacio en busca de puntos clave

El Chancho resignó puntos valiosos como local ante Unión del Sur. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Luego del tropiezo como local y aún sin victorias en lo que va del campeonato regional, Argentino buscará hoy ante San Ignacio un triunfo que le permita seguir con chances de mantener la plaza de la URS en el Regional Pampeano A.

El partido corresponde a la segunda fecha de la Reválida A-B y se juega en Valle Hermoso (Mar del Plata) desde las 15 en Primera (a partir de las 13 en Intermedia).

El equipo bahiense se juega en un mini torneo de 3 fechas la continuidad de la segunda plaza de la Unión de Rugby del Sur en la máxima categoría.

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En la jornada inaugural el Azul cayó como local ante Unión del Sur por 39 a 27, mientras que en el otro partido San Ignacio superó como anfitrión a Biguá con punto bonus (48-30).

Durante la temporada 2026 bahienses y marplatenses se enfrentaron en dos ocasiones, con triunfos del rojiverde por 27-19 en el Country y por 29 a 3 en Valle Hermoso.

Hoy el XV dirigido por Lisandro Flores formará con los siguientes titulares: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Pablo Cerlijenko; 4. Martiniano Barsellini y 5. Santiago Ramos; 6. Francisco Maenza, 7. Nicolás Hernández, 8. Nicolás Marengo; 9. Pedro Selvarolo (capìtán) y 10. Ramiro Correa; 11. Tomás Moro, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Agustín Grunewald; 15. Tomás Expósito.

Como definidores estarán, 16. Valentín Infante, 17. Guido Ermiaga, 18. Manuel Otero, 19. Julián Gargiulo, 20. Emiliano Barrera, 21. Matías d'Empaire, 22. Manuel Molina y 23 Alejo Marconi.

Recordamos que son dos las plazas en juego para el TRP A 2027.

En la tercera y última Argentino recibirá a Biguá el sábado 14 de noviembre.

Este sábado Biguá recibirá a Unión del Sur desde las 15.45, en duelo que pondrá frente a frente al 2º y al 1º respectivamente del Regional B.

Segundo de Santa Rosa

Este sábado también habrá segunda presentación para Santa Rosa RC en la Reválida B-C.

El XV de la margarita recibirá en su campo de deportes a Campo de Pato (Balcarce) en busca de otro éxito que le permita asegurar la plaza URS en el TRP B 2027.

En la jornada inaugural Santa Rosa RC le ganó a Estudiantes de Olavarría por 26 a 8 como visitante.

Hoy el partido principal va a las 15.45, con arbitraje de Esteban Szelagowski (Sur), mientras que en Intermedia jugarán a las 14 con arbitraje de Barroso (Sur).

Tres convocados

Los jugadores Augusto Lusarreta (Universitario), Franco Minetti (Argentino) y Simón Martínez Tumminello (Sociedad Sportiva) fueron invitados por UAR a una serie de pruebas y testeos para la Academia Buenos Aires. Las actividades se llevarán a cabo lunes y martes venidero en Casa Pumas.

Se trata de tres jugadores que vienen trabajando en el Centro de Desarrollo URS de Alem y Florida.

Newman, primer finalista

Se disputó anoche la primera semifinal del torneo URBA Top 14 en la que Newman -el último campeón- derrotó a Alumni por 25-20 en cancha del CASI.

El Bordó tuvo una reacción de juego en el complemento, en el que a pesar de haber recibido una amarilla, remontó un 20-10 adverso de la primera etapa.

Los tries del ganador fueron de Santiago Marolda (13m.), un try penal (46m.) y Fermín Perkins (75m.). Además hubo una conversión y 2 penales anotados por Gonzalo Gutiérrez Taboada.

En Alumni hubo 2 tries de Ignacio Cubilla (7m. y 16m.) y 2 penales y 2 conversiones de Bautista Canzani.

Este sábado se jugará la otra semifinal entre CASI (2º) e Hindú (3º), a las 17.10 (Disney+ y ESPN 4).

En la Academia estará como definidor el primera línea tresarroyense Juan Ignacio Albareda, jugador formado en Cazadores y con presencias en selecciones de la Unión de Rugby del Sur.

Así fue el try de la victoria del Cardenal: