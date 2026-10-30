Franco Colapinto terminó 16° tras sus primeros giros en el Gran Premio de México
El argentino realizó la Práctica Libre 2, luego de ceder su auto en la primera tanda.
Franco Colapinto giró por primera vez en el Gran Premio de México, correspondiente a la fecha 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
El pilarense terminó 16° en la Práctica Libre 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tras ceder su monoplaza de Alpine en la primera tanda de entrenamiento (lo piloteó el italiano Gabriele Mini y fue 14°).
El más veloz de la segunda sesión volvió a ser Charles Lecler (Ferrari), quien realizó la vuelta más rápida en 1:17:827, mejorando lo hecho en la Práctica Libre 1, donde también tuvo el mejor registro (1:18.128).
Detrás del monegasco quedaron Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes Benz).
Mientras que Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, terminó octavo.
Mañana la actividad continuará con la Práctica Libre 3, a los 14.30 y luego, desde las 18 se realizará la Clasificación.
Mientras que el domingo se correrá el Gran Premio, desde las 17.
*En vivo
20hs: Fin de la PL2
Charles Leclerc (Ferrari) volvió a ser el más veloz en la tanda de entrenamientos.
El top 3 lo completaron Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes Benz).
Franco Colapinto (Alpine) terminó 16° y Pierre Gasly (Alpine) fue 8°.
19.50hs: 10 minutos finales
Se termina la Práctica Libre 2, con el siguiente Top 5: Leclerc, Norris, Russell, Antonelli y Verstappen.
19.40hs: Último tramo
Restan 20 minutos para que finalice la Práctica Libre 2. Sigue liderando Lecler, seguido por Lando Norris y George Russell.
Franco Colapinto sigue 16° y Pierre Gasly, 7°.
19.32hs: Otra vez Charles
Leclerc vuelve a liderar la práctica, ahora marcando la vuelta más veloz en 1:17:966.
19.30: Afuera Lewis
Hamilton abandona con su Ferrari.
19.24hs: Volando Lando
Norris marcó el mejor tiempo y ahora lidera la tanda, tras cerrar la vuelta en 1:18:161.
19.18hs: Otra vez a pista
Se abrieron los boxes, tras la interrupción por la bandera roja.
19.15hs: Bandera roja
Liam Lawson (Racing Bull) y Max Verstappen (Red Bull) se tocaron en una curva, rompiendo partes de sus autos.
Los pilotos regresan a boxes, con más de 40 minutos por girar.
19.12hs: Parciales
Franco Colapinto marcó el 16° tiempo, mientras Charles Leclerc sigue siendo el más veloz.
19hs: ¡Arranca la Práctica Libre 2!
Los pilotos tienen una hora para seguir probando sus autos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.