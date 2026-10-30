Franco Colapinto terminó 16° tras sus primeros giros en el Gran Premio de México

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Franco Colapinto giró por primera vez en el Gran Premio de México, correspondiente a la fecha 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El pilarense terminó 16° en la Práctica Libre 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tras ceder su monoplaza de Alpine en la primera tanda de entrenamiento (lo piloteó el italiano Gabriele Mini y fue 14°).

El más veloz de la segunda sesión volvió a ser Charles Lecler (Ferrari), quien realizó la vuelta más rápida en 1:17:827, mejorando lo hecho en la Práctica Libre 1, donde también tuvo el mejor registro (1:18.128).

Detrás del monegasco quedaron Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes Benz).

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Mientras que Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, terminó octavo.

Mañana la actividad continuará con la Práctica Libre 3, a los 14.30 y luego, desde las 18 se realizará la Clasificación.

Mientras que el domingo se correrá el Gran Premio, desde las 17.

*En vivo

20hs: Fin de la PL2

Charles Leclerc (Ferrari) volvió a ser el más veloz en la tanda de entrenamientos.

El top 3 lo completaron Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes Benz).

Franco Colapinto (Alpine) terminó 16° y Pierre Gasly (Alpine) fue 8°.

19.50hs: 10 minutos finales

Se termina la Práctica Libre 2, con el siguiente Top 5: Leclerc, Norris, Russell, Antonelli y Verstappen.

19.40hs: Último tramo

Restan 20 minutos para que finalice la Práctica Libre 2. Sigue liderando Lecler, seguido por Lando Norris y George Russell.

Franco Colapinto sigue 16° y Pierre Gasly, 7°.

19.32hs: Otra vez Charles

Leclerc vuelve a liderar la práctica, ahora marcando la vuelta más veloz en 1:17:966.

19.30: Afuera Lewis

Hamilton abandona con su Ferrari.

19.24hs: Volando Lando

Norris marcó el mejor tiempo y ahora lidera la tanda, tras cerrar la vuelta en 1:18:161.

19.18hs: Otra vez a pista

Se abrieron los boxes, tras la interrupción por la bandera roja.

19.15hs: Bandera roja

Liam Lawson (Racing Bull) y Max Verstappen (Red Bull) se tocaron en una curva, rompiendo partes de sus autos.

Los pilotos regresan a boxes, con más de 40 minutos por girar.

19.12hs: Parciales

Franco Colapinto marcó el 16° tiempo, mientras Charles Leclerc sigue siendo el más veloz.

19hs: ¡Arranca la Práctica Libre 2!

Los pilotos tienen una hora para seguir probando sus autos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.