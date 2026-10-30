Pacífico cumplirá 130 años: la historia de un hincha que lleva al Verde en el corazón desde la cuna

El Club Atlético Pacífico de Bahía Blanca celebrará este domingo sus 130 años de vida y, en la antesala del aniversario, las historias de quienes forman parte de su identidad cobran un valor especial.

Una de ellas es la de Omar “El Ruso” Starkloff, un hincha que lleva los colores verde y blanco desde la infancia y que continúa ligado a la institución como integrante de la comisión directiva y de la subcomisión de tenis.

Con 68 años, su vínculo con el "Verde" atraviesa prácticamente toda su vida. Se crió en Brasil al 300, a pocas cuadras de la sede, y actualmente vive a tres cuadras de la cancha.

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“Soy hincha de la cuna”, resumió durante una entrevista con el programa Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play.

Aunque durante muchos años practicó tenis, su pasión por el fútbol siempre estuvo en la tribuna. De chico recuerda las tardes en la cancha y a jugadores que marcaron distintas épocas, como Juan Manuel Yaconis, Néstor Barú, “Bruja” Ortiz, "Cachilo" Brítez, los hermanos Pirola y el "Pollo" Salvatori. También destacó a figuras posteriores como Raúl Guzmán, "LLamarada" González, Alberto Levriero, el “Pollo” Gorosito y el DT Fabián Tuya.

Uno de sus recuerdos más preciados ocurrió cuando era pequeño, durante un partido frente a Tiro Federal, en el que Salvatori protagonizó una intervención con los pies para salvar un gol que todavía conserva en la memoria. “Lo tengo grabado desde chiquito”, contó.

Su participación institucional comenzó en la década del '90, cuando Dori González y Juan Carlos Guisado lo acercaron a la comisión directiva. Desde entonces, siempre buscó colaborar con el club. Una lesión en el hombro lo obligó a dejar momentáneamente el tenis, pero no su acompañamiento a la institución.

Para Starkloff, Pacífico representa mucho más que una entidad deportiva.

“El club es sinónimo de amistad, de encuentro. A esta edad me permite encontrarme con viejos conocidos y viejos amigos. A la gente que quiere hacer algo hay que arrimarla al club y buscarle un lugar donde se sienta cómoda para trabajar”, señaló.

También destacó el orgullo que le genera ver que buena parte de los planteles actuales están integrados por jóvenes del barrio.

“Cuando veo un plantel como el que tenemos ahora, con un 80% de los pibes que son del barrio, me da orgullo”, aseguró.

En ese sentido, valoró el crecimiento del hockey, que reúne a unas 300 chicas, y el encuentro que recientemente compartieron jugadores de fútbol y básquet.

En el repaso de la historia futbolística, recordó especialmente los ascensos de 1976, frente a Sansinena, y de 2009, cuando el Verde venció 2-1 a Comercial en la cancha de Olimpo. En contrapartida, mencionó como una de sus mayores frustraciones la final perdida ante La Armonía en 2003, en Villa Mitre. “Es una espina clavada que tenemos”, reconoció.

A pesar de los años, mantiene una ilusión que todavía no pudo cumplir, como ver a Pacífico campeón en el fútbol de primera división.

“No quisiera irme de este mundo sin verlo a Pacífico campeón en el fútbol de Primera A”, confesó.

El Ruso estuvo presente en los festejos por los 100 años y este domingo volverá a participar de una celebración que tendrá un carácter sencillo, pero emotivo. La convocatoria será a las 10, en la sede del club, sobre la cancha de básquet, con un acto abierto a socios, hinchas y allegados.

A la hora de elegir un deseo para el aniversario, además de su anhelo futbolístico, destacó la importancia de mantener la unión entre las distintas generaciones y disciplinas. La reciente reunión entre jugadores de fútbol y básquet fue, según definió, “un regalo del alma, una caricia”.

Antes de despedirse, dejó una frase que resume el sentimiento que lo une a la institución y a su comunidad: “Nacimos en el barrio, estamos en el barrio y seguimos en el barrio”.

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