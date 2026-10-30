Sedes confirmadas para los amistosos de la Selección Argentina en noviembre

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó esta tarde las sedes de los amistosos de la Selección Argentina, los primeros tras la despedida de Lionel Messi.

El combinado nacional se medirá ante Uruguay (el viernes 13 de noviembre) y frente a Costa Rica (el martes 17).

El juego ante los charrúas se disputará en el estadio Alberto J. Armando -La Bombonera- de Boca Juniors.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que el duelo ante los ticos irá en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.