Bahía tuvo un feliz inicio esta mañana en el Provincial U17 de Mar del Plata: 95-68

Bahía empezó derecho su participación en el Provincial U17, con victoria esta mañana frente a Necochea, 95 a 68, por la zona Sur del torneo que organiza Mar del Plata, bajo la fiscalización de la Federación Bonaerense de Básquetbol (FBB).

A Bahía le costó casi un tiempo liberarse de lo que significa el debut y ante un rival que ya había jugado, encontrando respuestas a partir de la rotación y los tiros a distancia, completando 15-37 en triples.

Su mejor momento fue en el segundo cuarto, imponiéndose 30 a 13.

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Individualmente hubo parejos rendimientos de Gianfranco Gasparini, goleador con 17 puntos (3-7 en triples, 3-5 en doble y 2-6 en libres), más 3 rebotes y 3 asistencias; Mateo Gizzi aportó 15 unidades, incluídos 4-5 en triples, 1-2 en dobles y 1-2 en libres; Genao Di Stéfano terminó con10 unidades (4-4 en t2 y 2-2 en t1), más 5 asistencias y 4 rebotes.

En tanto, Tomás Renzi completó 10 puntos, con 100% de efectividad en los tres rubros: 2-2 en t3, 1-1 en t2 y 2-2 en t1, y Mirko Marcos metió 9 puntos, más 4 rebotes y 2 asistencias.

Esta victoria le permitió al representante bahiense asegurarse un lugar en semifinales, considerando que en la jornada inagural -que tuvo libre-, Mar del Plata le había ganado a los necochenses.

Por lo tanto, Mar del Plata-Bahía se jugarán el Nº1 de la zona, cuando se enfrenten en el segundo turno, desde las 20, en el gimnasio de Kimberley.

Por la zona Norte, en un partido cerradísimo, Pergamino le ganó a La Plata, 73 a 70.

En la víspera, La Plata había vencido a Junín, 68 a 49.

En el segundo turno se enfrentarán Junín-Pergamino, a las 18.

Cruces

Mañana sábado, a las 10, se jugará por el quinto puesto en Once Unidos y las semifinales, en Kimberley, a las 18, 1º Norte-2º Sur y a las 20, 1º Sur-2º Norte.

La síntesis de hoy:

Bahía Blanca (95): L. Mattioli (4), B. Sosa (7), F. Germain (9), E. Diez (5), G. Di Stéfano (10), fi; G. Gasparini (17), M. Marcos (9), M. Gizzi (15), M. Santillán, T. Renzi (10), Gino Basaul (4) y V. Perticarari (5). DT: Mauro Richotti.

Necochea (68): B. Bartley (9), T. Valenzuela (6), D. Rota (4), P. Pizzi (4), F. Capelli (6), fi; O. Álvarez (8),J. Zárate (3), S. Parigino (19), E. González (2), J. Miguel, P. Velázquez (5), P. J.M. Arguello y B. Mostaza (2). DT: Mauro Mazzucchelli.

Cuartos: Bahía, 20-16; 50-29 y 74-50.

Árbitros: Lautaro Palacios (La Plata) y Alfonso Bustos (Pergamino).

Cancha: Once Unidos.

El plantel

Los 12 jugadores de Bahía:

Jugador Club

Genaro Di Stéfano Bahiense del Norte

Mateo Gizzi Estrella

Mateo Santillán L.N. Alem

Felipe Germain Napostá

Bautista Sosa Napostá

Gino Basaul Olimpo

Luciano Mattioli Olimpo

Tomás Renzi Olimpo

Emanuel Diez Villa Mitre

Franco Gasparini Villa Mitre

Mirko Marcos Villa Mitre

Valentino Perticarari Villa Mitre

Entrenador: Mauro Richotti.

Asistente: Sebastián Dodero.

PF: Wilfredo Lozano y Ezequiel Micca.