Nueva convocatoria a un seleccionado nacional para el bahiense Francisco Lusarreta

Con presencia bahiense el combinado Argentina XV viajó hacia Gran Bretaña de cara al amistoso que disputará ante Inglaterra A, el próximo viernes 6 de noviembre en Bath, coincidente con la presentación de Los Pumas ante Irlanda en Twickenham (Londres).

Para este segundo seleccionado argentino mayor de rugby fue incluido en la lista de 27 jugadores el hooker bahiense Francisco Lusarreta, jugador formado en Universitario y actualmente en Belgrano Athletic, quien además podría ser confirmado nuevamente en Pampas para la próxima temporada del Súper Rugby Américas.

Se trata de la segunda citación de "Pancho" a un combinado argentino mayor, ya que el año pasado también formó parte de una convocatoria para un amistoso ante Rumania, aunque finalmente no quedó en el plantel definitivo. Previamente, en 2023, lo citaron a un "combine" para jugadores M23 realizado en Uruguay, para mostrar jóvenes talentos a las franquicias del Súper Rugby Américas.

Este llamado se da, también, en el contexto de la invitación de UAR a otro integrante de la familia Lusarreta, ya que Augusto -jugador de Universitario- fue convocado a Casa Pumas para mediciones antropométricas, físicas y entrevista en la Academia Buenos Aires. Participará de esas actividades el lunes 2 y martes 3 venideros junto con otros jugadores de nuestro medio, Simón Martínez Tumminello (Sociedad Sportiva) y Franco Minetti (Argentino).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Buena vidriera

Antes de viajar el equipo dirigido por el tucumano Álvaro Galindo concentró durante cuatro días en Hindú Club. El head coach se refirió a la competencia que va ganando Argentina XV año a año.

“Es clave, ya lo vimos al impacto que puede llegar a tener en un plantel de Pumas, pero pensemos un poco en los jugadores que están apostando a desarrollarse acá, que apuestan a las franquicias, que siguen laburando acá en Argentina, de tener siempre algo más. Sobre todo, como un equipo que hoy estamos por jugar con Inglaterra, el ya tener partidos previos, conocernos, conocer a los jugadores, que ellos conozcan lo que planteamos está muy bueno. Creo que para los jugadores seguir teniendo rodaje y competencia de este nivel hace que sea muy atractivo apostar por Argentina”, expresó.

A continuación, el plantel de Argentina XV para el amistoso ante Inglaterra A:

BERNASCONI, Bautista (Benetton Rugby – FIR) (3 caps con Los Pumas)

CORREA, Diego (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

D’AMORIM, Nicolás (Hindú – URBA) (1 cap con Los Pumas)

DELGADO, Pedro (Harlequins – RFU) (12 caps con Los Pumas)

FERNÁNDEZ, Galo (Universitario – Unión Cordobesa de Rugby)

FERNÁNDEZ CRIADO, Rodrigo (Belgrano Athletic – URBA)

FRAGA, Agustín (CUBA – URBA)

GALVÁN, Gael (Agen – FFR)

GRONDONA, Benjamín (Bristol Bears – RFU) (4 caps con Los Pumas)

LUSARRETA, Francisco (Belgrano Athletic – URBA)

MARTÍN MONTILLA, Juan Segundo (ASM Clermont Auvergne – FFR)

MEDRANO, Matías (Benetton Rugby – FIR)

OCAMPO, Enzo (Universitario – Unión Cordobesa de Rugby)

ORDIZ, Benjamín (Club Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)

OSADCZUK, Matías (S.I.T.A.S. – URBA)

PASQUINI, Mateo (Tucumán Rugby – Unión de Rugby de Tucumán)

PENOUCOS, Juan (Belgrano Athletic – URBA)

PÉREZ RACHEL, Juan Cruz (Deportiva Francesa – URBA)

PERNAS, Santiago (Alumni – URBA) (1 cap con Los Pumas)

ROSSETTO, Franco (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

SARELLI, Agustín (Marista R.C. – Unión de Rugby de Cuyo)

SERPA, Federico (Los Tordos R.C. – Unión de Rugby de Cuyo)

SLUGA, Francisco (Buenos Aires – URBA)

SUGASTI, Alejo (Jockey – Unión de Rugby de Rosario)

VIOLA, Nicolás (Jockey – Unión Cordobesa de Rugby)

VIVAS, Juan Manuel (Los Tordos R.C. – Unión de Rugby de Cuyo)

WADE, Tobías (Zebre Parma – FIR)