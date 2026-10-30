El bahiense Joaquín Moro fue convocado a Los Pumas para la última etapa del año

El seleccionado nacional finalizó ayer la concentración de tres días en Londres y volverá a reencontrarse en Dublín, en donde preparará lo que será el primer compromiso del exigente cierre del Nations Championship.

Irlanda será el primer rival en la continuidad del certamen el próximo viernes 6 de noviembre, en el inicio de los duelos correspondientes al Hemisferio Norte.

Este viernes se dio a conocer la lista de elegidos por Felipe Contepomi para afrontar la segunda parte del certamen, en el que además del XV del Trébol, el combinado albiceleste visitará a Italia en Génova (sábado 14) y Francia en París (sábado 21). Después, habrá que esperar los cruces en el Fin de Semana de Finales, que se desarrollará en Londres del 27 al 29 de noviembre.

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En la lista fue incluido el bahiense Joaquín Moro, jugador de Leicester Tigers de Inglaterra. Como ya se informó, no forman parte Santiago Carreras, Thomas Gallo y Santiago Grondona por respectivas lesiones.

“Fueron tres días muy buenos, siempre es positivo poder reencontrarse con el grupo. Nos sirvieron para empezar a preparar el primer partido ante Irlanda y para hacer una revisión de lo que venimos trabajando en este último tiempo”, dijo Contepomi en declaraciones a prensa UAR.

Recordamos que otra de las novedades se dieron en el staff, ya que el camp de Londres permitió la inserción de los entrenadores Mario Ledesma y Shaun Edwards, recientemente nombrados como colaboradores. A continuación, los 33 convocados:

Forwards

ELÍAS, Efraín

GONZÁLEZ, Juan Martín

ISA, Facundo

KREMER, Marcos

LAVANINI, Tomás

MARTÍNEZ, Rodrigo

MATERA, Pablo

MONTOYA, Julián

MORENO, Francisco

MORO, Joaquín

OVIEDO, Leonel

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUBIOLO, Pedro

SCELZO, Juan Martín

SCLAVI, Joel

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs

ALBORNOZ, Tomás

BENÍTEZ CRUZ, Simón

CARRERAS, Mateo

CHOCOBARES, Santiago

CINTI, Lucio

DELGUY, Bautista

GARCÍA, Gonzalo

ISGRÓ, Rodrigo

MALLÍA, Juan Cruz

MENDY, Ignacio

MOYANO, Agustín

PICCARDO, Justo

PRISCIANTELLI, Gerónimo

SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino

SOLER, Mateo