El bahiense Joaquín Moro fue convocado a Los Pumas para la última etapa del año
El seleccionado argentino de rugby prepara el partido ante Irlanda, el próximo viernes 6.
El seleccionado nacional finalizó ayer la concentración de tres días en Londres y volverá a reencontrarse en Dublín, en donde preparará lo que será el primer compromiso del exigente cierre del Nations Championship.
Irlanda será el primer rival en la continuidad del certamen el próximo viernes 6 de noviembre, en el inicio de los duelos correspondientes al Hemisferio Norte.
Este viernes se dio a conocer la lista de elegidos por Felipe Contepomi para afrontar la segunda parte del certamen, en el que además del XV del Trébol, el combinado albiceleste visitará a Italia en Génova (sábado 14) y Francia en París (sábado 21). Después, habrá que esperar los cruces en el Fin de Semana de Finales, que se desarrollará en Londres del 27 al 29 de noviembre.
En la lista fue incluido el bahiense Joaquín Moro, jugador de Leicester Tigers de Inglaterra. Como ya se informó, no forman parte Santiago Carreras, Thomas Gallo y Santiago Grondona por respectivas lesiones.
“Fueron tres días muy buenos, siempre es positivo poder reencontrarse con el grupo. Nos sirvieron para empezar a preparar el primer partido ante Irlanda y para hacer una revisión de lo que venimos trabajando en este último tiempo”, dijo Contepomi en declaraciones a prensa UAR.
Recordamos que otra de las novedades se dieron en el staff, ya que el camp de Londres permitió la inserción de los entrenadores Mario Ledesma y Shaun Edwards, recientemente nombrados como colaboradores. A continuación, los 33 convocados:
Forwards
ELÍAS, Efraín
GONZÁLEZ, Juan Martín
ISA, Facundo
KREMER, Marcos
LAVANINI, Tomás
MARTÍNEZ, Rodrigo
MATERA, Pablo
MONTOYA, Julián
MORENO, Francisco
MORO, Joaquín
OVIEDO, Leonel
PETTI, Guido
RAPETTI, Tomás
RUBIOLO, Pedro
SCELZO, Juan Martín
SCLAVI, Joel
VIVAS, Mayco
WENGER, Boris
Backs
ALBORNOZ, Tomás
BENÍTEZ CRUZ, Simón
CARRERAS, Mateo
CHOCOBARES, Santiago
CINTI, Lucio
DELGUY, Bautista
GARCÍA, Gonzalo
ISGRÓ, Rodrigo
MALLÍA, Juan Cruz
MENDY, Ignacio
MOYANO, Agustín
PICCARDO, Justo
PRISCIANTELLI, Gerónimo
SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino
SOLER, Mateo