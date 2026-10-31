GP de México: buena tercera sesión de entrenamientos para Franco Colapinto, que fue 12º

Concluyó la tercera práctica libre correspondiente al Gran Premio de México, donde la Fórmula 1 disputará este domingo el Gran Premio de ese país.

Con la participación de Franco Colapinto (Alpine) finalizó la tercera sesión de entrenamientos, en un sábado que también contendrá la clasificación a la carrera sde las 18 (hora de nuestro país).

El piloto argentino finalizó en el 12º lugar con tiempo de vuelta de 1m18s/652, en una buena práctica en la que llegó a estar 10º y que fue muy cambiante en los tiempos de punta.

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El número 1 fue Lando Norris (McLaren), con 1m17s/600, luego de desplazar por muy poco a Kimi Antonelli (Mercedes), quien había realizado el giro en 1m17s/601.

A su vez Pierre Gasly (Alpine) ealizó su última vuelta en 1m18s/674, quedando 13º.

Todas estas actividades tienen desarrollo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde la largada de la carrera será mañana a las 17.

La novedad en esta práctica lbre 3 es la baja del francés Esteban Ocon de toda actividad relacionada con Haas durante este fin de semana. En su lugar la escudería estadounidense-japonesa promovió al piloto japonés Ryō Hirakawa (foto inferior). Fue una decisión de la propia escudería, que no difundió los motivos.

Cronología

14.30. Comenzaron a salir algunos monoplazas a pista. Los pilotos tendrán una hora, que podrán repartir en diferentes salidas.

14.35. Franco Colapinto ya gira en el trazado mexicano. En su primera vuelta cronometrada y con cubiertas "medias" el argentino registró 1m20s/982. También en pista se encuentra su compañero Pierre Gasly.

14.41. Con pocos pilotos en pista en los primeros minutos, Pierre Gasly mejoró el registro de Colapinto (3º) al realizar una vuelta en 1m20s/820, quedando detrás de Nico Hulkenberg (1º, con Audi) que estableció 1m19s/874.

14.45. Franco volvió a boxes para cambiar cubiertas y revisar algunos otros aspectos técnicos antes de reingresar.

14.47. Pierre Gasly (Alpine) se anota el mejor tiempo de giro con 1m19s/304, con cubiertas tipo "media". Poco después lo desplazó del primer lugar Kimi Antonelli (Mercedes) 1m18s/754.

14.51. Gran giro de Gasly (Alpine) con tiempo de 1m19s/243, quedando 5º. A su vez ahora lidera las posiciones Charles Leclerc (Ferrari), con 1m18s/720.

14.54. Los pilotos de punta van mejorando vuelta a vuelta sus registros. Ahora es Lewis Hamilton (Ferrari), quien instaló su nombre en el Nº1 con 1m18s/268. A su vez Franco Colapinto volvió a pista.

14.58. Charles Leclerc y Ferrari volvieron a dar la nota encabezando los tiempos con un giro de 1m18s/185. Por su parte Franco está 11º a +1.219.

15. Transcurrida la primera media hora, Franco Colapinto está a poco menos de 2 décimas de distancia detrás de su compañero Pierre Gasly. El lider en este punto de los relojes es Leclerc (Ferrari) con 1m18s/152.

15.04. Gasly concretó un giro en 1m21s/398, quedando 10º. Detrás se ubicó Franco (1m19s/1).

15.14. Franco rebasó el tiempo de su compañero y se ubico 10º a +1.034 del tiempo que había registrado Leclerc.

15.17. Lando Norris (McLaren) se anotó su primer lugar con tiempo de 1m17s/873, logrando reducir en 234 milésimas el anterior mejor registro, en manos de George Russell (Mercedes).

15.19. En el tramo final de la práctica libre 3, los pilotos buscan mejorar las marcas y ahora Kimi Antonelli metió una vuelta en 1m17s/601. En relación a este tiempo Franco Colapinto se ubica 9º (+1.051).

15.30. Final de la práctica libre 3, en la que Franco Colapinto quedó 12º a +1.052 segundos del líder Lando Norris (McLaren), quien selló el Nº1 con 1m17s/600. Desplazó así a Kimi Antonelli (Mercedes), quien había logrado 1m17s/601. A su vez Pierre Gasly (Alpine) realizó su última vuelta en 1m18s/674, quedando 13º. A continuación, los tiempos globales: