Olimpo, en Bahía, y Villa Mitre, en Pergamino, van por la clasificación: ¿antes del clásico?

Olimpo y Villa Mitre disputarán hoy los partidos revancha de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, que otorga un ascenso a la Primera Nacional y que concentró su actividad hoy por el Superclásico de mañana.

A los dos representantes liguistas les alcanza con empatar hoy para avanzar de fase, donde podrían cruzarse (ver posibilidades abajo).

El aurinegro recibirá a Gimnasia de Concepción del Uruguay, con ventaja deportiva y tras el empate sin goles en Entre Ríos.

El partido se jugará desde las 19 en el Roberto Carminatti y con Jorge Etem como juez.

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El bahiense Facundo Laumann, capitán de Gimnasia, marca a Federico González. Foto: Prensa Olimpo

Mientras que el tricolor visitará a Douglas Haig, tras la victoria por 1 a 0 en El Fortín.

La acción en Pergamino comenzará a las 16 y el juez será Leandro Sosa Abrile.

Una derrota por cualquier marcador elimina a la Villa, ya que el rojinegro tiene ventaja deportiva.

*Los elegidos

Olimpo tendrá una gran novedad para esta tarde y es el regreso de Braian Guille.

El atacante aurinegro cumplió la fecha de sanción tras la roja en la semifinal de la Zon Campeonato, ante San Martín de Formosa.

Incluido en la nómina de los convocados, restará saber si va de arranque como a lo largo de toda la temporada.

Por otra parte, quien no está entre los elegidos es Joaquín Susvielles.

De esta manera, los convocados por Carlos Mungo para hoy son:

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Federico González, Braian Guille, Cristian Ibarra, Santiago Llanos y Marcelo Olivera.

En Villa Mitre, en tanto, no podrá estar Matías Páez quien sufrió una lesión muscular en el último partido.

Además, de Thiago Pérez quien sigue afuera también por un problema muscular, sufrido en el partido ante Costa Brava.

De esta manera, Diego Cochas viajó con el siguiente plantel a Pergamino:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Ulises Olguín, Marcos Escobar y Diego Avit.

-Volantes: Marcos Aguirre, Víctor Ayala, Leonel Monti, Valentino Valeri, Gonzalo Córdoba, Nicolás Cavagnero y Carlos Battigelli.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Santiago Gómez, Oswaldo Valencia, Tomás Ibarra y Rubén Tarasco.

*Para la gente

Tal como sucediera en su último partido de local, Olimpo impulsó la iniciativa "Todos Juntos".

La misma tiene como beneficio ir acompañado al Roberto Carminatti.

Los beneficios son los siguientes:

-Si comprás el Pase a Tribuna, podés llevarte una entrada con el 50% de descuento.

-Con la compra de una entrada general, tenés un 50% de descuento en la segunda entrada que comprás.

-Con la compra de una entrada general, una entrada menor gratis.

El horario para la venta será el sábado de 14 hasta las 18 en las boleterías del estadio y, a partir de las 18, en avenida Colón y 9 de Julio.

*El resto

También esta tarde, Kimberley recibirá a Argentino de Monte Maíz, desde las 15, con arbitraje de Diego Novelli. En el primer juego de la llave empataron 0 a 0.

Además, Gimnasia de Chivilcoy avanzó de fase tras la eliminación de Boca Unidos, luego de que el partido de ida se suspendiera por una bomba de estruendo que afectó a los jugadores visitantes.

Mientras que en Formosa, Sol de América recibirá a Juventud Antoniana (ganó la ida 3 a 0), también a las 16 y con contralor de Leonardo Billanueva.

Mientras que mañana, Alvarado (triunfó 1 a 0 en la ida) y Sportivo Las Parejas se medirán en Mar del Plata, desde las 11,30, con arbitraje de Marcos Liuzzi.

Por último, a las 19.15, Atenas de Río Cuarto y Sarmiento de La Banda (se impuso como local por 3 a 0) cruzarán en Córdoba con Enzo Gutiérrez como árbitro.

*Las chances

¿Qué tiene que pasar para que se enfrenten Olimpo y Villa Mitre en los cuartos de final?

Teniendo en cuenta que las llaves se reordenarán en relación a los equipos que clasifiquen, para que haya clásico la variante más clara es que continúen en carrera Alvarado (el mejor clasificado de esta fase) y sólo dos de estos tres equipos: Boca Unidos de Corrientes, Juventud Antoniana de Salta o Sarmiento de La Banda.

En primera instancia, el equipo marplatense venció a Sportivo Las Parejas en la ida como visitante por 1 a 0.

Además, Antoniana derrotó como local a Sol de América de Formosa por 3 a 0.

Sarmiento, en tanto, le ganó en su cancha a Atenas de Río Cuarto, también por 3 a 0.

Mientras que Boca Unidos ya fue eliminado, tras la resolución del Tribunal de penas luego de la suspensión del partido de ida ante Gimnasia de Chivilcoy, que avanzó de fase.

La otra posibilidad, algo menos probable, es que Las Parejas de vuelta la serie ante Alvarado y avancen todos los equipos que tienen ventaja deportiva, menos -lógicamente- Villa Mitre.

En caso de que se de algunas de estas variantes y en cuartos de final haya clásico entre Olimpo y Villa Mitre, el mismo comenzaría en El Fortín y se definiría en el Roberto Carminatti con ventaja deportiva para el aurinegro.

*Cómo sigue

Luego de esta etapa, los siete equipos clasificados más el perdedor de la final de la Zona Campeonato armarán las llaves de cuartos de final.

Ahí y hasta el final se mantendrán los cruces de eliminación directa, con partido y revancha y ventaja deportiva para el mejor clasificado.

Los dos que ya esperan en cuartos son Cipolletti y Gimnasia de Chivilcoy.