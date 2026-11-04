Pellegrini estaba contra las cuerdas, metió un "zurdazo" en suplementario e igualó la final ante Caza y Pesca

Una final es una final.

El segundo punto de la serie entre Caza y Pesca Huracán Médanos y Pellegrini tuvo todos los condimentos necesarios para merecer y explicar por qué estos dos equipos están disputando la final del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce y definiendo quién asciende y quien juega la promoción.

La victoria agónica y en suplementario, por 77 a 75 tras igualar en 70, le permite al equipo puntaltense empataron la llave después de un partido en el que pasó de todo y en el que llegó a perder por 11 puntos en el cierre del tercer cuarto (54 a 43).

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Un marcador cambiante, pasajes para ambos equipos, un jugador clave que llegó tarde por estar rindiendo un examen, otros que salieron en el cierre por faltas, una pieza fundamental en la noche que terminó en una pierna, jugadores en racha...

Todo eso y mucho más hubo hoy en el Osvaldo Casanova, pero el triple final de Agustín "El Zurdo" Bianco fue la frutilla del postre para un encuentro apasionante, que previamente había tenido un cierre de tiempo regular espectacular con una bomba de otro zurdo y del otro equipo: Juan Cruz Redivo, quien forzó el suplementario (ver videos abajo).

Con 4 segundos por jugar y luego de un tiro fallado por Nicolás Sánchez, el exjugador de Estrella la clavó de 45 grados (su tercer triple en la noche en 7 intentos) y dejó a Pellegrini arriba por tres (77 a 74).

Caza y Pesca repuso tras el minuto y el propio Bianco cortó con falta a Redivo, obligándolo a intentar la heroica, tirando a fallar el segundo libre. Aunque el ex-Pacífico lo hizo, el rebote no quedó para nadie y el tiempo corrió, desatando el festejo final de los puntaltenses que pusieron la serie 1-1 y todavía sueñan con el ascenso directo.

Gastón Chaves fue el máximo anotador del equipo ganador con 17 puntos. Seguido por Andrés Almirón con 16 y Bianco, con 15.

Mientras que Redivo fue el goleador y máximo rebotero de la noche con 22 puntos y 14 tableros. En los medanenses también hubo 16 tantos de Nicolás Sánchez y 15 de Agustín Solomon.

*El tiro ganador

La bomba de Agustín Bianco le dio el triunfo a Pellegrini, que luego defendió el último intento y terminó festejando en el Casanova.

*A suplementario

Con este triple de Juan Cruz Redivo, Caza y Pesca igualó las acciones y llevó el partido a suplementario.

*El desarrollo

Caza y Pesca arrancó mejor pisado el juego y rápidamente marcó un quiebre en el tanteador, porque fluyendo adelante (pese a que Pellegrini abrió con un triple de Bianco), el equipo de Médanos tomó la primera luz.

Redivo arrancó encendido castigando la zona, Nico Sánchez sumó en ataque rápido y Caza tomó rápidamente las riendas del partido, escapando por primera vez a 8 (13 a 5). Pero, además, notándose cómodo con ese inicio.

No obstante, esa ventaja rápida lejos de marcar un quiebre tempranero en el juego significó la reacción de los de Punta Alta.

Juan Sergio Palumbo pidió minuto, su equipo ajustó algunas cosas en defensa, anuló a Redivo y empezó a jugar a partir de eso. Porque a la vez que no le anotaban, le permitía jugar rápido y desde el rebote defensivo y así aprovechar una defensa en transición para lastimar.

Almirón entendió a la perfección su juego en el poste bajo y también con el tiro a media distancia y junto con Castro (terminó jugando lesionado en su rodilla izquierda cuando el equipo ya había perdido a tres jugadores por faltas) fueron la bandera ofensivas del azuglrana (21 puntos entre ambos en el primer tiempo) que no sólo recortó la distancia sino que pasó al frente.

Porque luego de perder el primer cuarto por 18 a 16, siguió efectivo en el inicio del segundo chico y con un parcial de 17 a 7 se puso arriba por 2 (22 a 20).

Pese a los buenos pasajes de Pelle, Caza y Pesca siempre encontró reacción y nunca llegó a soltar del todo el mando del tanteador. Es que aunque por algunos tramos se enredó en ofensiva, forzando demasiado la jugada individual, las distintas variantes a la hora de anotar siempre le permitieron encontrar gol para, de una forma u otra, seguir sumando.

Así las cosas, Caza y Pesca se fue al descanso largo ganando por 33 a 31. Todo estaba por verse....

Al regreso de los vestuarios, el partido siguió palo a palo, con tanteador corto y sin un dominador.

A las 22.10 de la noche ingresó al Osvaldo Casanova Iván Gómez Lepez, una de las grandes figuras de Pellegrini, quien no pudo estar desde el arranque porque se encontraba rindiendo un examen de la Universidad. Y que, además, hasta ese momento se sumaban a las bajas de Fabricio Starc (no se cambió por un golpe), Nicolás Themtham (de viaje) y Mateo Barrera (motivos de estudio).

Cuando el exjugador de Villa Mitre entró al estadio, el partido estaba igualado y al tercer parcial le restaban 5m6s.

Justo en ese momento comenzó la levantada de Caza y Pesca, que cuando encontró efectividad en los triples (3-5 en ese pasaje) empezó a tomar vuelo.

Ya con Gómez Lepez en cancha (ingresó por Andrés Almirón faltando 2m8s) un doble y bonus de Redivo le dieron la máxima a los de Médanos (54 a 43) que ganaron el cuarto 21 a 14 y entraron al último parcial arriba por 9 (54 a 45).

Pero Pellegrini demostraría rápidamente que no daría el brazo a torcer fácil, Gastón Chaves se puso la ofensiva al hombro y tuvo un pasaje de ensueño, que había comenzado con una conversión de Bianco, más un triple de Gómez Lepez y él le agregó 7 puntos en fila para que Pellegrini estampe un parcial de 12 a 2 y pasara de perder por 11 a ganar por 1 (57 a 56) y luego por 3 (59-56, con un pasaje de 14 a 2).

Y todavía con medio cuarto por jugarse.

A partir de ahí, el partido fue una moneda al aire, hasta llegar a aquel final apasionante, que se definió con las manos de los zurdos...

*La síntesis

Caza y Pesca Huracán Médanos (75): A. Solomon (15), N. Sánchez (16), F. Perrín (4), J.C. Redivo (22), H. Banegas (4), fi; B. Bobb (2), T. Martz, M. Nievas (6) y B. Meschini (6). DT: Gabriel Asnes.

Pellegrini (77): A. Bianco (15),J.I. Castro (11), S. Frayssinet (1), G. Chaves (17), Andrés Almirón (16), fi; A. Godeas (2), I. Gómez Lepez (10) y L. Cataffi (5). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Pellegrini, 18-16; 33-31; 54-45 y 70-70.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: 1-1.

*Cómo sigue

La llave final continuaría el sábado en el Armando Traini, mismo escenario del juego 1.

Si bien el tercer partido estaba programado para el domingo, el triunfo de Altense ante 9 de Julio que postergó la definición de la semifinal de la LBB Plata obliga a adelantar el duelo entre Caza y Pesca Huracán Médanos y Pellegrini, para evitar la superposición de encuentros.