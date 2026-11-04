LBB Plata: Sportivo le puso freno a la marcha de San Lorenzo y Altense lleva la serie a Punta Alta

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Sportivo Bahiense dio el golpe venciendo como local y en doble suplementario a San Lorenzo, por 87 a 85 (71-71 y 78-78) y Altense derrotó como visitante a 9 de Julio, 83 a 73, quedando de esta manera 1-1 las dos series semifinales, correspondientes al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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El festejo de Juan Manuel Bicondoa.

Las mismas se resolverán el próximo domingo, cuando se enfrenten en San Lorenzo y Altense, respectivamente.

Sportivo 87, San Lorenzo 85

Sportivo dio una gran muestra de carácter y venció a San Lorenzo, 87 a 85, en doble suplementario (71-71 y 78-78).

El local, que tuvo a un determinante Gonzalo Martínez (35 puntos), primero se recuperó de una desventaja de 19 puntos (59-40) y, a pesar de entrar al último cuarto perdiendo 59-42, logró forzar un suplementario (con un 12-3 en los últimos 4 minutos).

El tiempo regular lo empató el tricolor con doble de Gerónimo Stach, que no pudo contestar Juan Ignacio De Pástena.

En el primer suplementario, la visita metió un parcial de 7-0 y el local respondió con la misma cifra, cerrando con triple de Gonzalo Martínez.

Y en el segundo suple, otra vez fue Martínez quien anotó el doble ganador, dejando una sola chance para la visita, que no pudo concretar Herbik.

De esta manera el equipo que dirige Miguel Loffredo cortó la supremacía que venía teniendo el naranja (llegó con 13 victorias en 14 presentaciones) y forzó un tercer juego, a disputarse el próximo domingo.

Gonzalo Martínez estuvo iluminado. Foto: archivo-La Nueva.

Los 35 puntos de Martínez se desglosaron en 7-15 en triples, 4-6 en dobles y 6-7 en libres, sumando también 7 asistencias.

Stach, por su parte,anotó 17 unidades (2-8 en t3, 5-7 en t2 y 1-3 en t1), además de bajar 10 rebotes. Y Agustín Amore completó 15 unidades, 9 rebotes, 2 recuperos y 2 asistencias.

En la visita, Fermín Mariezcurrena sumó 14 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias; De Pastena convirtió 18 unidades, más 10 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

También Juan Pablo Fuentes aportó 12 puntos, 4 recobres y 3 asistencias, Joaquín Coria terminó con 9 rebotes y 8 puntos, mientras que Ramiro Aguirre firmó 10 puntos y 4 rebotes.

Sportivo (87): M. Boccatonda (2), G. Martínez (35), U. Montes (5), A. Amore (15), M. Ayala (3), fi; J. Tuero (2), E. Miguel (6), G. Stach (17), L. Spinacci (2) y T. Boubeé. DT: Miguel Loffredo.

San Lorenzo (85): R. Aguirre (10), J.P. Fuentes (12), J.I. De Pastena (18), F. Mariezcurrena (14), J. Coria (8), fi; M. Martínez (7), M. Zalguizuri (3), N. Herbik (13) y R. Antonio. DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: Sportivo, 20-25; 33-48 y 42-59.

Tiempo regular: 71-71.

Primer suplementario: 78-78.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Serie: 1-1.

9 de Julio 73, Altense 83

Altense se cruzó en el camino de 9 de Julio y le cortó una racha de seis victorias, al vencerlo 83 a 73, empatando de esta manera la serie y forzando un tercer y decisivo juego, el próximo domingo.

El verde había empezado abajo, metió un parcial de 17-2 y los 9 de luz que estableció fueron la base para dominar el trámite y mantenerse siempre al frente, ante un rival que extrañó a Agustín Pena (lesionado).

El visitante tuvo como referencias a Juan Manuel Bicondoa, que anotó 16 puntos (3-6 en triples y 7-10 en libres), Mateo Ortega, que también metió 16 unidades (6-7 en dobles), a la vez que se sumaron Ezequiel Pordomingo, con 10 unidades y 5 recobres, más el positivo ingreso de Daniel Agalupe: 12 puntos (5-8 en tiros de campo).

En el local, Lucas Lucchetti cargó con la responsabilidad ofensiva: 28 puntos (2-4 en t3, 7-11 en t2 y 8-9 en t1) y estuvo positivo Facundo Flores, aportando 14 unidades y 6 rebotes.

9 de Julio (73): L. Lucchetti (28), S. Villegas (6), M. Costa (9), B. Rodríguez (1), F. Escobar (5), fi; L. Vecchi (9), R. Blanco, F. Flores (14), N. Mazza y S. Rodríguez (1). DT: Julián Turcato.

Altense (83): E. Pordomingo (10), M. Ortega (16), J.M. Bicondoa (16), B. Baier (7), Nahuel Altamirano (2), fi; D. Agalupe (12), A. Lera (5), L. Jaimes (9), Máximo Simoncini (4), Genaro Simoncini (2) y J. Gómez. DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: 9 de Julio, 17-23, 41-49 y 54-69.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Alejandro Vizcaino, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.

Serie: 1-1.