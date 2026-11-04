Falleció París “Chiche” Senesi, histórico referente del deporte bahiense

Bahía Blanca despide a París “Chiche” Senesi, una figura estrechamente vinculada al deporte y a la vida comunitaria de la ciudad. Su trayectoria estuvo marcada por el atletismo, la dirigencia y el compromiso social, con un legado que trascendió las competencias y quedó ligado a distintas generaciones de deportistas.

Aunque su nombre es ampliamente reconocido por su trabajo en el atletismo y por ser uno de los principales impulsores del tradicional Circuito de Reyes, pocos conocen su participación en los comienzos del rugby bahiense.

Senesi también fue atleta y se destacó especialmente en las pruebas de velocidad. El 30 de septiembre de 1950 igualó la mejor marca local en los 100 metros llanos, con un registro de 10 segundos y 8 décimas.

Su llegada al rugby se produjo a partir de una invitación de jugadores de Indo 9, uno de los equipos que participaron en el primer torneo local de 1953. Posteriormente se incorporó a Los Indios, donde compartió equipo con referentes de aquella etapa fundacional, como Alcides López Jové, Walter Cantarelli y Yoyo Álvarez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su velocidad lo llevó a desempeñarse como wing, una posición en la que podía aprovechar sus condiciones atléticas. Sin embargo, una lesión sufrida durante un partido terminó alejándolo de las canchas.

En paralelo, comenzó a desarrollar una importante tarea dirigencial. En 1955, con apenas 24 años, fue protesorero y delegado de prensa de la Unión de Rugby del Sur, durante la presidencia de Alcides López Jové. Formó parte de una etapa importante para la organización y el crecimiento de la disciplina en la región.

El legado del Circuito de Reyes

Fue en el atletismo donde Senesi dejó una de sus huellas más importantes. Su nombre quedó definitivamente asociado al Circuito de Reyes, tradicional competencia que comenzó en 1955 y que, con el paso de los años, se convirtió en una de las citas deportivas más representativas de Bahía Blanca.

Su compromiso con la prueba se mantuvo durante décadas. Incluso a edad avanzada continuaba participando activamente de la organización, supervisando los preparativos, la premiación y cada uno de los detalles necesarios para su realización.

En distintas entrevistas a La Nueva recordó los primeros años de la competencia, cuando los atletas largaban con antorchas y recorrían las calles de la ciudad en un escenario muy diferente al actual. También destacó el crecimiento de la prueba y el aporte de quienes acompañaron su desarrollo a lo largo del tiempo.

Su pasión por el atletismo y su capacidad de trabajo lo convirtieron en un referente de la dirigencia deportiva local.

La trayectoria de París “Chiche” Senesi, quien tenía 95 años, también estuvo vinculada a la acción social y al trabajo comunitario. Fue un referente del justicialismo en materia de asistencia social y un destacado fomentista del barrio La Falda.

Su figura representó a una generación de dirigentes que entendieron al deporte como una herramienta de integración, participación y construcción colectiva.

Con su fallecimiento, Bahía Blanca pierde a un protagonista de su historia deportiva, pero permanece el recuerdo de una vida dedicada a impulsar actividades, acompañar instituciones y generar espacios de encuentro para la comunidad.