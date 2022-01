París Senesi: "Todavía tengo fuerzas; esta locura, linda por cierto, empezó en 1955"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

A los 91 años, Paris Senesi todavía conserva fuerzas para estar al frente de la tradicional carrera "Circuito de Reyes", que mañana disputará su edición número 64.

Lejos de pensar en ahorrar energías para centrarse en la carrera principal, que será a partir de las 22, "Chiche" afirma que a las 9 de la mañana estará firme en sector aledaño al Teatro Municipal, donde se armará el reconocido "semi" con todos los trofeos.

"Eso lleva tiempo, tiene que estar todo bien ordenado para la vista de la gente. Para mí los detalles son muy importantes", remarcó Senesi, quien no resigna su pasión por el altetismo.

"Todo esta locura, linda por cierto, empezó en 1955. Diez años antes empezamos en Alumni, me había convertido en dirigente y hacía torneos dos veces por mes. Después comencé con el 'Circuito de Reyes'; para mí es un compromiso asumido que no puedo delegar, aunque Horacio (Zamudio) me da una gran mano", aseguró.

-¿Queda algún sobreviviente de la primera carrera?

-Sí, son dos: Omar Germano y Luis Dodero. Uno vive en España al 800 y otro en Bravard, casi llegando a Charlone. Mantengo contacto con ellos, porque son la esencia de esta carrera, estaban afiliados a Alumni.

-¿Qué recuerda de aquellos inicios?

-Que teníamos una oficina O' Higgins 69, casi esquina Drago. Allí, en 1945, funcionaba el club Pacífico y compartíamos una casa; ellos una oficina abajo y nosotros arriba. Y hasta teníamos que lidiar con las palomas, porque al lado vivía un médico de apellido Argañaraz que era apegado a la colombofilia (risas).

-¿Y de las primeras competencias?

-Ufff... Salían de nuestra sede e iban para Villa Mitre, pero lo atletas se perdían. Se largaban con las antorchas largas, hasta que se iban consumiendo y se quemaban las manos, por eso las tiraban. Hay una foto muy representativa publicada en "La Nueva Provincia" con las antorchas, algo maravilloso. Luego trasladamos el circuito con salida en la municipalidad y más tarde en el actual Teatro Municipal.

-¿Qué diferencias nota entre aquellas ediciones y las actuales?

-La presencia de figuras de renombre, que realzan el espectáculo. Hoy tenemos confirmada la presencia de Ulises Sanguinetti, pero muchos ateltas están en duda por todo esto de la pandemia. Es muy difícil organizar, porque hay mucho mal en la calle, la gente está asustada.

-Igual llegaron a un número importante de anotados.

-Son casi 3.000. Estamos contentos, aunque faltan retirar remeras y siempre surge algún imprevisto de último momento.

-¿Quiénes colaboran con la carrera?

-Profertil es nuestro principal auspiciante, nos acompaña desde hace 12 años. También el Consorcio del Puerto, que compró los trofeos. Y el municipio colabora, aunque tenemos que pagar algunas cosas, como el oficio mecánico, horas extras y algunas cuestiones más; además de Aadi Capif. En el tema control de tiempo, con la aplicación del chip, se delegó a Bahía Corre, que nos da una gran mano.

"El chip es importante, porque en una curva entran 100 o 200 atletas juntos y se hace difícil controlar. Antes, cuando era menos gente corriendo, disponíamos de jueces; ahora eso cambió", señaló.

-¿Guarda algún recuerdo especial de alguna edición anterior?

-Siiii. En la década del '60 asistí como dirigente a un Campeonato Argentino en Comodoro Rivadavia. Lo organizaba el diario "Época" y me llamó la atención un corredor que salió último en los 10 mil metros. Corría muy trabado, tenso...

"Pero le dije a Julio Infante: 'Ese chico es bueno, tiene futuro'. Me miraba un poco raro, porque no me creía. Recuerdo que secábamos la pista con paños de carpa, nos ayudaban unos soldados que conseguimos por ahí, jajaja".

-¿Quién era el corredor?

-Se llamaba Nazario Araujo. Lo invité a participar en 1966 y ganó la edición número 11. Se había superado, tenía un tranco notable. Se lo recomendé al gran Osvaldo Suárez, que luego fue su maestro. Así se fue codeando con los mejores corredores del país.

"Osvaldo era de Villa Domínico, tenía en u casa un trofeo grandísimo y medallas de oro se su participación en la San Silvestre. La ganó tres veces seguidas, tenía una linda amistad con él". contó.

-¿Cómo será la premiación mañana?

-Los diez primeros de la general de damas y caballeros recibirán sus medallas y trofeos en el momento; al igual que los chicos que arrancan temprano (a las 18). El resto lo irá a retirar el próximo miércoles desde las 10 en el Museo del Deporte.

"También quiero agradecer la colaboración de la Asociación de Guías por el tema del Desarrollo Infantil. Habrá un logo en la remera y los alimentos no perecederos que se recolecten se distribuirán a los comedores la semana que viene. A todos agradecerles por el apoyo de siempre", apuntó.