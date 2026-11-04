Tomás Etcheverry volvió a ganar y está en octavos de final del Masters de París

El tenista argentino Tomás Etcheverry (31°) se quedó con uno de los triunfos más memorables de su carrera al imponerse en sets corridos ante el australiano Alex De Miñaur (9°), por la segunda ronda del Masters 1000 de París.

El jugador platense ganó por 7-6 (2) y 6-3, luego de dos horas de partido.

Así, Etcheverry sostiene lo hecho en un gran debut, en el que dejó en el camino al ruso Andrey Rublev, y pudo sobreponerse a un cuadro muy complejo, en el que tuvo que dejar en el camino a dos rivales destacados para llegar a los octavos de final.

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En el año en el que consiguió el primer título ATP de su carrera, en el 500 de Río de Janeiro en febrero, Etcheverry jugará los octavos de final de un torneo de estas dimensiones por cuarta vez, habiendo sido las tres anteriores en esta temporada: en Miami, Montecarlo y Madrid.

Habiendo conseguido ya su mejor resultado en el Masters de París-Bercy, en la cuarta vez que lo disputa, y luego de dejar en el camino a un tenista veloz e impredecible como De Miñaur, el próximo rival de Etcheverry será el australiano Rinky Hijikata (83°), quien viene de sorprender al eliminar al eterno Novak Djokovic (11°).

El partido que definirá la clasificación a cuartos de final se disputará este jueves 5 de noviembre en un horario programado de las 10:00 (horario argentino), en la cancha 1 del club parisino.

Por su lado, Thiago Tirante (53°), dueño de un año excelente que incluso le permitió jugar dos series con la Selección argentina en la Copa Davis, no pudo continuar con el sueño parisino y perdió en la segunda ronda ante el alemán Jan-Lennard Struff (39°), tras casi dos horas y media de juego: 7-6 (5), 3-6 y 6-7 (3), el resultado final.