Vago, lo que pasó con Liniers y su visión de Estrella: "Tienen el plus que juegan por su club"

Los 43 puntos de diferencia con los que Liniers superó a Olimpo (95-52) fueron la máxima del torneo (durante el juego llegó a ser de 47), y le permitió meterse en cuartos de final de la LBB Oro.

"Si bien nosotros teníamos confianza en lo que podíamos hacer y en revertir una racha mala tanto desde el juego como de algunos resultados, creo que la diferencia fue demasiada para la instancia que se estaba jugando", reconoció el entrenador Mauricio Vago, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Nos salió absolutamente todo, fundamentalmente en la parte defensiva. Creo que el partido se dio como lo habíamos visto, sumado a la efectividad que tuvimos y a poner a muchos jugadores con puntos en las manos, se le hizo muy difícil a Olimpo poder contenerlo", opinó.

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El Chivo fue octavo y en cuartos, desde el jueves, en el barrio San Martín, cruzará con Estrella, que ganó ambos tramos.

"Sabemos que vamos a jugar contra el número uno de la fase regular, que tiene una localía difícil y obviamente trataremos de ir con nuestras herramientas para limitar algunas cosas de Estrella", señaló.

Liniers había perdido cuatro de los últimos cinco partidos de fase regular, cedió en el play-in con Alem (82-65) y frente a Olimpo anoche mostró su mejor versión.

"En el último partido de la regular estábamos cuartos, y de golpe y porrazo (sic) nos encontramos séptimos, perdiendo el primer cruce de play-in, entonces nos generó un poco de dudas, pero éramos conscientes de que teníamos un equipo con experiencia, donde los mayores iban a dar la cara y los juveniles iban a aportar lo de todo el año", destacó.

Esta situación, según entiende Vago, puede fortalecer a los más jóvenes: "Creo que suma haber jugado dos partidos decisivos, también el marco de público que hubo ayer, para que los chicos empiecen a saber lo que es jugar instancias decisivas de Primera".

Hasta el momento, el Chivo no pudo ganarle a Estrella.

"Si bien al principio Estrella fue la sorpresa, no es fácil quedar primero en dos rondas. La virtud de ellos, creo que es que algunos jugadores se conocen casi de memoria. También tienen el plus que son del club y juegan por su club, eso los hace realmente fuertes", resaltó.

Y ampió: "La baja de (Carlos) Balmaceda los ha limitado un poco en la zona interior y nosotros intentaremos sacar una ventaja ahí. El último partido lo habíamos hecho muy bien y nos remontaron una diferencia de 15 en el último cuarto, realmente nos llevaron por delante, por ese plus que tienen de ir, ir, ir y no entregarse nunca".

Si bien su equipo la viene remando de abajo, Vago apuntó que están con mucha ambición.

"Uno por nombres siempre se ilusiona; si traes a Dottori, Miérez y Quiroga por supuesto que querés estar arriba. Después el torneo fue teniendo una paridad que hasta la última fecha había equipos que no sabían en qué posición iban a terminar. A nosotros nos tocó caer en play-in y si hubiéramos perdido ayer tal vez alguno lo hubiese tildado de fracaso, podemos estar de acuerdo o no, pero estamos contentos de haber clasificado y ahora estamos con mucha ambición", avisó.

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